المدير الرياضي ليوفنتوس يعترف بصعوبة موقف ديبالا

50% مع النادي و50% في مكان آخر

اعترف المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي، بانفتاح الإدارة على بيع المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، وذلك في الوقت الذي لا تتوقف فيه وسائل الإعلام في إيطاليا عن ربط مستقبله بعيدًا عن السيدة العجوز، تحديدًا بالعملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

وجاءت تصريحات باراتيتشي، بعد تألق صاحب الـ25 عامًا في ودية اليوم الخميس ضد شباب اليوفي، التي حسمها الفريق الكبير بنتيجة 3-1، منهم ثنائية بتوقيع الدولي الأرجنتيني.

وقال المسؤول البارز في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية بعد المباراة "مستقبل اللاعبين؟ الحال كما هو دائمًا مع اقتراب سوق الانتقالات، نعرف أن هناك الكثير من الشائعات، لكننا هادئون، لا نملك رفاهية زيادة قائمة اللاعبين، ولا يمكن لي ولا للمدرب فعل أي شيء حيال ذلك".

وأضاف "المتاح لنا إضافة 21 لاعبًا، لذا سنضطر للتخلي عن ستة لاعبين لنبقي القائمة عند 22 لاعبًا. مستقبل ماندجوكيتش وروجاني؟ ليس هناك لاعبين بأعينهم أقرب للرحيل، نحن من أفضل الفرق في العالم، ما يعني أننا لدينا وفرة في اللاعبين الكبار".

ما أجمل الانتصار، وما أجمل كواليس الانتصار أيضًا 😍👌



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يبدو أن أبطال الدوري السعودي قد ضعوا الكأس نُصب أعينهم! 💪



(📽: @AlNassrFC)pic.twitter.com/Njl7v52cGg — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 14, 2019

وعن مستقبل ديبالا على وجه التحديد بعد زيادة الأنباء التي تتحدث عن إمكانية انتقاله لعملاق عاصمة الضوء "مثل بقية اللاعبين، من اللاعبين الرائعين في يوفنتوس، وفي نفس الوقت هناك اهتمام (من أندية خارجية) ومناقشات (لاستمراره مع النادي)، وسنتحدث عن ذلك معًا".