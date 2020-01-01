المدير الرياضي لليون يمنح برشلونة الأمل لضم ديباي

تصريحات جديدة من ليون تفتح الأمل لرحيل ديباي إلى برشلونة

أكد جونينيو، المدير الرياضي لنادي ليون، توصل ممفيس ديباي لاتفاق مع برشلونة مشيرًا إلى إمكانية رحيله قبل غلق سوق الانتقالات.

التقارير الصحفية أكدت أنّ ليون لن يتخلى عن أي لاعب في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

ولم يبدأ ديباي أساسيًا أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي إلا أنّه شارك في الشوط الثاني.

وقال جونينيو في تصريحات صحفية: "ممفيس لديه عام فقط متبقي في عقده وأعرف أنّه اتفق مع برشلونة وقد يرحل غدًا، لكن الأمر غير محسوم بعد".

وتابع: "أتمنى أن نستطيع الاستفادة من ديباي بأفضل طريقة ممكنة حال قرر الاستمرار، لكن باب الرحيل لا يزال مفتوحًا".

برشلونة نجح في التعاقد مع ميراليم بينايتش وسيرجينيو ديست خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

واختتم: "سألت المدرب رودي جارسيا حول أفضل شكل للفريق وأخبرني بأهمية استمرار ديباي وحسام عوار، ولذلك نرغب في بقائهما بالتأكيد".

وسوف يُغلق سوق الانتقالات الصيفية غدًا، الإثنين، في الخامس من أكتوبر ويحاول برشلونة تحسين الأوضاع في الساعات الأخيرة.

جدير بالذكر أنّ رونالد كومان، مدرب برشلونة، طلب التعاقد مع مهاجم صريح وكذلك لاعب في قلب الدفاع.