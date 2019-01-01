المدير الرياضي لسالزبورج يُلّمِح لرحيل هالاند في الشتاء

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عبّر كريستوف فرويند، المدير الرياضي لريد بول سالزبورج، عن آماله في بقاء نجم الفريق إيرلينج هالاند حتى نهاية الموسم، معتبرًا أن بيئة النادي النمساوي ستساعده على التطور أكثر قبل إتخاذ الخطوة الأخرى في مسيرته.

هالاند برز كواحد من أفضل المهاجمين الشباب في العالم هذا الموسم، حيث سجل 28 هدفًا في 21 مباراة بمختلف المسابقات، إلى جانب صناعة لسبعة آخرين، ليجذب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة.

وفي الأيام القليلة الماضية تحدثت تقارير أن لهالاند شرط جزائي يجعله يرحل مقابل 20 مليون يورو فقط في الشتاء، وسط أنباء عن أنه بات قريبًا من الانضمام إلى بوروسيا دورتموند، النادي الأكثر اهتمامًا وجدية في المفاوضات معه.

فرويند بدوره تحدث عن الأمر برمته وقال "إنه بحالة جيدة للغاية هنا، يشعر وكأنه من قلب سالزبورج، إنه يُدرك أن المكان هنا هو الأفضل له في الوقت الراهن.".

كما أضاف ملمحًا إلى عزم اللاعب الرحيل في يناير "سيكون هناك تطور صحي ومنطقي له إذا ما استمر هنا حتى الصيف.".

أما عن الشرط الجزائي في عقده فقال "دعونا لا نتحدث في هذه الأمور، قلت مؤخرًا أننا لا نمتلك رفضًا مطلقًا لأي نادٍ في العالم، هذا ليس أسلوبنا في سالزبورج ولن يكون.".

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"إيرلينج هو لاعب استثنائي، لنرى كم من الممكن أن يستمر هنا في سالزبورج، بالطبع من المستحيل أن يستمر لفترة طويلة، فهو هداف استثنائي ولاعب كبير. من المميز أن نمتلك لاعبًا مثله في النمسا."

وأتم "كل الأندية الأوروبية تريد أن تحصل على خدماته ولكن حتى الآن لم يتواصل أحد مع النادي بصورة مباشرة.".

الجدير بالذكر أن سالزبورج سيلتقي بليفربول في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وأمامه فرصة تاريخية للصعود إلى ثمن النهائي حال أن استطاع أن يتغلب على كتيبة يورجن كلوب بأي نتيجة.