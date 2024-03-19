المدير الرياضي لبايرن ميونخ: لا تقولوا ألونسو رفضنا.. وهذا موقفنا من مورينيو وكلوب!

"قد يكون أفضل قرار هو تعيين اسم لا يردده الإعلام"

نفى ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونخ، الاتفاق مع تشابي ألونسو على قيادة النادي البافاري في الموسم المقبل، خلفًا لتوماس توخيل، الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري.

وقال إيبرل، في تصريحات لصحيفة "بيلد": "نريد مدربًا لا يبقى لفترة قصيرة، لكن للمدى المتوسط والطويل، كانت التغييرات المتكررة للمدرب في الآونة الأخيرة مشكلة للنادي، والأمر لا يتعلق باتخاذ قرارات سريعة، بل قرارات ذكية، لذلك لن نسمح لأنفسنا بالتسرع".

وفيما يتعلق بتشابي ألونسو، علق: "لم أتحدث مع أي مدرب ولم أتلق أي موافقة أو رفض (من أي مدرب)، إنه لعب لبايرن في السابق ويعرف النادي جيدًا، لكنه متعاقد مع باير ليفركوزن، ويمكنه الفوز بالثنائية المحلية والدوري الأوروبي أيضًا، لكن بالعودة إلى السؤال: هناك مدربون يتناسبون مع بايرن ميونخ؟، نعم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "هناك أكثر من 4 أسماء مرشحة (بعضهم غير معروف للإعلام)، هناك أفكار غير عادية في القائمة، ونحن نتبادل الأفكار من أجل الحصول على الأفضل، نريد التعرف على الأشخاص والوفد المرافق لهم، نريد تحديد الكثير من الأشياء مقدمًا ثم إجراء المناقشات النهائية".

وردًا على سؤال: "هل جوزيه مورينيو ضمن "الأفكار المجنونة؟"، أوضح: "بالطبع نحن نبحث أيضًا عن المدربين المتوفرين حاليًا"، قبل أن ينفي معرفته بأن المدرب البرتغالي يتعلم اللغة الألمانية في الوقت الحالي.

وختم: "لن أتصل بيورجن كلوب، حيث أعرف ما يعنيه عندما قال (لقد استنفدت طاقتي)، قليل من الناس يمكنهم الحكم على ذلك أفضل مني، لأنني مررت بالأمر ذاته، عندما يقول شخص ما ذلك، تأتي الوظيفة في المرتبة الثانية".

وختم: "كم سأكون ساذجًا عندما أذكر اسم المدرب المرشح، ثم ينتهي الأمر بعدم الحصول عليه، ربما في النهاية، قد يكون أفضل قرار لدينا هو تعيين اسم لا يردده الإعلام، ثم يقول الناس (بايرن لم يتمكن من الحصول على ألونسو)، لكن ربما كان هذا بالضبط قرارنا الواعي".