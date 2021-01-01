المدير الرياضي السابق لبرشلونة : سواريز لم يكن مرغوبًا فيه بالنادي والبعض اختار أجويرو

تحدث كذلك عن موقف ليونيل ميسي

كشف أندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي السابق لبرشلونة، أن إدارة النادي الكتالوني لم ترغب في التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز.

صاحب الـ34 سنة انتقل إلى برشلونة قادمًا من ليفربول في 2014، وحقق العديد من الإنجازات مع الفريق قبل الرحيل إلى أتلتيكو مدريد الصيف الماضي.

اللاعب تسبب في موجة غضب كبيرة بعد رحيله، نظرًا لتألقه مع أتلتيكو واحتلاله صدارة الهدافين بالدوري الإسباني، في الوقت الذي يعاني فيه برشلونة بمركز المهاجم الصريح.

زوبيزاريتا الذي جلب سواريز لبرشلونة قال لشبكة "كتالونيا سير":"الصفقة لم تكن سهلة، بعض الناس أخبروني أنه لا يمتلك الحمض النووي لبرشلونة، وأن سيرخيو أجويرو هو الشريك الأنسب لليونيل ميسي ونيمار".

وأضاف:"بفضل عمله وجودته تم دمجه مع نيمار وميسي وتمكن من تقديم مستويات مبهرة مع الفريق".

وأما عن مستقبل ميسي:"التعامل معه ليس بالأمر الصعب، يجب فهم خصائصه أولًا، علاقته بالمواهب الشابة بالفريق تظهر تأثيره الواضح على النادي، وبالتحديد بيدري، لو كان اسمه بيدرينيو لكان سعره وصل إلى 50 مليون يورو".

اقرأ أيضًا .. انفجار زيدان، وميسي البديل السحري .. ظواهر الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني

وفي نهاية حديثه كشف زوبيزاريتا عن رغبته في التعاقد مع تيبو كورتوا قبل انتقاله إلى ريال مدريد من تشيلسي، ولكن الألماني تير شتيجن كان الخيار الأنسب للنادي.