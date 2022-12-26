المدير التنفيذي للنصر يرد على أنشيلوتي ويكشف تطورات صفقة رونالدو

الأخذ والرد مازال متواصلًا حول رونالدو والنصر

Shahid

كشف مارسيلو سالازار المدير التنفيذي للنصر السعودي آخر التطورات الخاصة بالمفاوضات مع كريستيانو رونالدو، مشيرًا إلى أن الصفقة تحتاج الكثير من الصبر.

رونالدو ومنذ فسخ عقده مع مانشستر يونايتد خلال ديسمبر الجاري ارتبط بقوة بالانضمام للفريق السعودي خلال يناير القادم، وقد تحدث عديد الأشخاص عن الأمر وبينهم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد.

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المدرب الإيطالي أوضح أن الدوري السعودي لا يُناسب رونالدو أبدًا، لكن سالازار رد عليه قائلًا خلال حواره مع موقع فلاش سكور "من السهل جدًا انتقاد ما تجهله، أنا هنا منذ 5 سنوات وتحدثت مع العديد من اللاعبين الذين تفاجأوا بعد وصولهم للسعودية من قوة الدوري السعودي، ومنهم لويس جوستافو المتوج بدوري الأبطال مع بايرن ميونخ، في كولومبيا قالوا كذلك أن انضمام أوسبينا للنصر خطوة خاطئة، لكن السعودية تغيرت كثيرًا".

تابع "حتى الحياة في الرياض مع العائلة كانت مفاجأة سارة للاعبين، سواء من حيث المدارس أو أي من جوانب الحياة هنا".

وعن آخر التطورات الخاصة بصفقة النجم البرتغالي، أضاف سالازار ضاحكًا في البداية "لا يُسمح لي بقول نعم أو لا"، قبل أن يُواصل "دعونا ننتظر ونرى كيف ستسير الأمور حتى نهاية العام. تلك المفاوضات هائلة ولا تتعلق فقط بالنادي بل بالبلد وكرة القدم العالمية ويجب أن تتم بواسطة سلطات عليا".

"لا يُسمح لي أن أقول نعم أو لا (يضحك). دعنا ننتظر ونرى كيف ستسير الأمور حتى نهاية العام. كما يجب أن تدرك أن هذه مفاوضات لها حجم هائل ، ليس فقط للنادي ، ولكن بالنسبة للبلد وكرة القدم العالمية ، ويجب أن يتم إجراؤها من قبل السلطات العليا. ما يمكنني قوله هو أن كريستيانو رونالدو هو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم. لقد كان دائمًا مثالاً لي كلاعب رياضي ، الإرادة التي يظهرها من أجل الفوز. وبعد ذلك ، بصفتي مواطنًا برتغاليًا ، كنت أبتهج له دائمًا. ولكن عندما يحين الوقت المناسب ، فسيتم الكشف عن المستقبل ".

أتم "كل ما يُمكنني قوله هو أن رونالدو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة وكان دومًا مثالًا لي كلاعب رياضي لديه إرادة كبيرة للنجاح، وبصفتي مواطنًا برتغاليًا كنت أشجعه دومًا. حين يحين الوقت المناسب، سيتم الكشف عن المستقبل".

يُشار إلى أن صحيفة ماركا الإسبانية تؤكد أن رونالدو توصل لاتفاق بالفعل مع النصر، بل وقع عقدًا يمتد لموسمين ونصف مقابل حصوله على 200 مليون يورو سنويًا، موضحة أن العقد سيبدأ من مطلع يناير القادم.



Shahid