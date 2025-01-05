المدير التنفيذي للدوري الإيطالي: الروزنامة تصعب إتمام اتفاقنا مع السعودية وهذا رأيي في تجربة سعود عبدالحميد

لويجي دي سيرفو يتحدث من قلب الرياض..

بالتزامن مع إقامة كأس السوبر الإيطالي في العاصمة السعودية "الرياض" حاليًا، تحدث لويجي دي سيرفو؛ المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عن تلك الخطوة، خاصةً وأنها المرة الخامسة في تاريخ المسابقة.

السعودية استضافت السوبر الإيطالي أربع مرات قبل النسخة الحالية المقامة حاليًا في الرياض؛ بدأت مع عام 2019، حيث توج وقتها يوفنتوس بقيادة كريستيانو رونالدو باللقب على حساب ميلان.

في هذا الشأن، قال دي سيرفو في مؤتمر صحفي، نقلته صحيفة "الشرق الأوسط": "السعودية بلد لديه عادات وتقاليد، نحن نحترمها جدًا، وإقامة كأس السوبر بها مرحب به من قبلنا، خاصةً وأن الجماهير تتواجد بكثرة في المدرجات كما تشاهدون، نحن على الطريق الصحيح، والسعودية لديها ملاعب ممتازة والعاملون على كرة القدوم السعودي دائمًا ما يرحبون بنا، ووقع الاختيار عليها لأن لدينا طاقة جماهيرية كبيرة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن استضافة السعودية لنسخ مقبلة من البطولة نفسها، أوضح المدير التنفيذي لـ"سيري آ": "لم نتحدث حتى الآن عن تجديد العقد بيننا، فلم يأت حينه، لكن لدينا العديد من الاجتماعات مع جهات عدة، ونحن نرحب باستمرار بتواجد أربعة فرق في السوبر، والعلاقة مع السعودية طيبة جدًا، دائمًا ما كانت خيارنا لإقامة السوبر بها، فالبلد يتطور ويستمر في ذلك والدوري السعودي قوي جدًا".

وتطرق دي سيرفو للحديث عن إمكانية إقامة مباراة بين بطل السوبر السعودي ونظيره للإيطالي، نقل عنه الصحفي الإيطالي دانييلي ماري: "في العقد المبرم مع السعودية هناك خبار لإقامة هذه المباراة بالفعل، لكن لأسباب تتعلق بالروزنامة الأمر صعب للغاية".

بسؤاله عن رأيه في سعود عبدالحميد؛ الذي انضم لروما في الصيف الماضي قادمًا من الهلال، علق دي سيرفو: "سعود من أوائل اللاعبين السعوديين الذي يلعبون في الخارج، خاصةً في إيطاليا، هو يتواجد في دوري صعب، وسيفتح آفاقًا كبيرة لبقية اللاعبين".

سعود شارك -حتى الآن- في ست مباريات فقط مع الذئاب منذ الصيف، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.