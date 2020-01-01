المدعي العام يرفض طعن المتورطين في قضية رونالدينيو

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رفض مكتب المدعي العام اعتراض المتورطين في قضية رونالدينيو حول انتهاك أي نص قانوني في القضية منذ بدايتها.

وكان رونالدينيو قد خرج من السجن مؤخرًا بعد دفع الكفالة، ولكنه وضع رفقة شقيقه رهن الإقامة الجبرية في فندق بأسونسيون.

وقال المدعي في القضية إن النيابة العامة لم تنتهك أي نص قانوني، كما أشار كل من فرانسيسكو أوكامبوس وسيباستيان مدينا أثناء فترة احتجاز رونالدينيو وشقيقه.

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وبعد ذلك، ألقى كلاهما باللوم على المحققين بخصوص الانتهاكات القانونية، مثل كونهم تعرضوا لبيان استقصائي مزعوم وغير قانوني.

ويرى مكتب المدعي العام أن حجج أوكامبوس ومدينا المتهمتين باستخدام وإنتاج وثائق عامة زائفة ستكون بغرض تأخير مرحلة التحقيق في القضية التي يواجهونها.

وأمام المحكمة، فكلاهما متهم بأنه جزء من مجموعة الأشخاص المسؤولين عن معالجة الوثائق المزيفة التي كانت ستصل إلى رونالدينيو وشقيقه وروبرتو دي أسيس موريرا من خلال سيدة الأعمال في باراغواي داليا لوبيز.

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ويمتثل رونالدينيو وشقيقه للإقامة الجبرية في فندق في وسط أسونسيون تحت حراسة الشرطة وحظر مغادرة باراجواي حتى تنتهي القضية.