المدعي العام البرازيلي يحقق في قضية "التبول" على نيمار .. والمتهم: تفسير نجم الهلال سخيف!

التحقيق في شكوى نيمار جونيور..

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دافع اللاعب البرازيلي السابق والإعلامي الرياض الحالي جوزيه فيريرا نيتو، عن نفسه أمام المدعي العام في البلاد، في الشكوى التي رفعها مواطنه نيمار دا سيلفا جونيور، نجم نادي الهلال السعودي، ضده.

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نيمار قدّم شكوى إلى المدعي العام البرازيلي، يطالب فيها بفتح قضية ضد نيتو؛ بتهمة تحريض الجماهير ضده، في مباراة المنتخب الوطني ضد فنزويلا، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

هذه المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)؛ شهدت رمي أحد المشجعين "الفيشار" على نجم نادي الهلال، مع توجيه تهديدات وإهانات مشينة ضده.

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وفي شكواه.. اعتبر نيمار جونيور، أن نيتو هو من حرض الجماهير ضده؛ عندما طلب في إحدى حلقات برنامجه الإعلامي، من الجماهير البرازيلية أن "تتبول عليه"، بسبب مستواه السيئ.

وأضاف نيمار - حسب ما نقلته صحيفة "UOL" - في شكواه: "شعرت بالإهانة.. لقد حرض نيتو على الكراهية ضدي، أنا وعائلتي كنا خائفين".

ووفقًا لنفس الصحيفة.. قال نيتو في دفاعه عن نفسه، أمام المدعي العام: "الطريقة التي فسر بها نيمار حديثي؛ كانت سخيفة وخاطئة".

وشدد اللاعب البرازيلي السابق، على أنه لم يحرض على ارتكاب أي جريمة، سواء ضد نيمار أو أي شخصٍ آخر؛ ولكنه استخدم تشبيه تعبيري فقط.

وكشفت الصحيفة البرازيلية الشهيرة، عن أن المدعي العام، بعد الاستماع إلى نيمار ونيتو؛ سيتخذ قراره خلال الأيام القليلة القادمة، بفتح قضية في الواقعة من عدمها.

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