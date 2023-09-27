المدرب القادم لريال مدريد؟ بيريز يوجه أنظاره نحو قائد طفرة الدوري الإنجليزي!

تشابي ألونسو ليس المرشح الوحيد

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني، في التحضير للحياة من دون المدرب الحالي كارلو أنشيلوتي الذي يستعد لقيادة البرازيل بنهاية هذا الموسم.

الأمور لا تسير على ما يُرام لأنشيلوتي الفترة الأخيرة، بسبب المستوى المتواضع لريال منذ بداية الموسم وخسارته 3/1 في الديربي أمام أتلتيكو مدريد، لذلك وضعت إدارة النادي قائمة مختصرة للمدربين الذين يمكن أن يحلوا محله بعد انتهاء عقده في 2024.

إذاعة "كادينا سير" أكدت أن تشابي ألونسو هو المرشح المفضل في الوقت الحالي، ولكن روبرتو دي زيربي مدرب برايتون ظهر على رأس المرشحين بسبب المستوى المبهر لفريقه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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وأشارت إلى أن ريال يراقب عن كثب ما يُقدمه الإيطالي مع برايتون، حيث جعل فريقه أحد أهم الفرق في إنجلترا بسبب أسلوب لعبه الجذاب ونتائجه المميزة.

ولا يمكن استبعاد كذلك فكرة قدوم ألونسو بسبب معرفته الهائلة بريال مدريد من خلال تجربته كلاعب، بالإضافة للمستويات المبهرة التي يقدمها فريق ليفركوزن الألماني تحت قيادته.

يذكر أن دي زيربي انضم إلى برايتون بعد رحيل جراهام برايتون لتشيلسي الموسم الماضي، وقاد الفريق إلى المركز السادس بالدوري في موسم 2022/2023 ليتواجد هذا العام في الدوري الأوروبي.