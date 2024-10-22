المخضرم له كلمته.. يوب هاينكس يكشف أسباب نجاح فليك مع برشلونة

المدرب الألماني مبهر للغاية في إسبانيا

تطرق أسطورة التدريب الألماني يوب هاينكس إلى أسباب نجاح مواطنه هانزي فليك إلى الآن مع نادي برشلونة كونه متصدر الدوري الإسباني حتى الجولة العاشرة.

وقال هاينكس في تصريحات لمجلة "كيكر" الألمانية من واقع خبرته في الكرة الإسبانية في فترته مع ريال مدريد: "الإسباني يريد أن يشعر دائمًا بالدعم والمرافقة".

وأردف أن فليك يستطيع القيام بذلك فهو "وقور ومتعاطف" كما أنه "ينال احترامًا كبيرًا نظرًا لمواقفه وسلوكه" على حد تعبير المخضرم الألماني البالغ من العمر 79 عامًا.

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كما شدد هاينكس أيضًا على أن فليك يبحث عن "التواصل الجيد" وركز على شخصية روبرت ليفاندوفسكي الذي استعاد أفضل نسخه مع مدربه الحالي.

يذكر أن فليك تنتظره مباراتان مصيريتان أمام كل من بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا ثم ريال مدريد في الدوري الإسباني وبناء عليهما سيتحدد جزء كبير من مسار الموسم.