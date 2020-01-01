المحمدي: أعتذر للجمهور، لكني لم أشعر بدعمهم في أمم أفريقيا 2019

أحمد المحمدي يتحدث عن كواليس المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا 2019

تقدم أحمد المحمدي مدافع منتخب مصر وأستون فيلا الإنجليزي باعتذاره للشعب المصري عن أي تصرف أساء لهم أو أغضبهم خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر العام الماضي.

الظهير الأيمن كان قد أثار غضب الجماهير باحتفاله بهدفه في مرمى أوغندا خلال البطولة وكذلك بمساندته لزميله عمرو وردة ولعبه دورًا في العفو عنه وإعادته لصفوف المنتخب بعدما كان قد استبعده لظهور مقاطع فيديو خارجة له على السوشيال ميديا.

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المحمدي تحدث لقناة أون تايم سبورت 2 مؤكدًا أنه لم يقصد شيئًا باحتفالاته بالأهداف، ومشيرًا إلى أنها حركات لا إرادية يقوم بها كافة نجوم العالم مثل سيرجيو راموس، ولكنه رغم هذا تقدم باعتذاره للجماهير.

بقوله "أعتذر للجماهير المصرية عن أي تصرف أغضبهم مني، كنا بالتأكيد نريد الفوز بالبطولة ولكن تلك كرة القدم، نعدهم بالتعويض في المرات القادمة".

أضاف موجهًا انتقادًا صريحًا للجماهير "لم أشعر صراحة بدعم الجماهير والإعلام لنا خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، أمتلك من الخبرة ما يلزم لألحظ هذا الأمر، وقد لمست مساندة جماهيرية كبيرة لنا في مناسبات سابقة مثل مباراة مصر والجزائر 2009 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010".

وأكد اللاعب صاحب الـ32 عامًا أن خروج المنتخب المصري من دور الـ8 في البطولة كان بسبب عدم التوفيق، مضيفًا حول أزمة عمرو وردة "كانت مبادرة إيجابية من جانبنا، كان علينا أن نُشعر زميلنا بمساندتنا له وكانت خطوة مطلوبة من جانبنا للحفاظ عليه وعلى مستقبله، أي لاعب كان معرضًا أن يكون في نفس وضعه ولحظتها كان سيكون بحاجة للدعم والمساعدة".