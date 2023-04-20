المحكمة تصدم ميلان وإنتر وتمنح يوفنتوس "قبلة الحياة" في الدوري الإيطالي

السيدة العجوز على أعتاب التأهل لدوري الأبطال

أنباء سارة تلقاها نادي يوفنتوس الإيطالي، بعدما تم الحكم بإلغاء عقوبة خصم 15 نقطة من رصيد الفريق في بطولة الدوري المحلي لهذا الموسم.

بداية القضية تعود إلى تورط يوفنتوس في أزمة "مناورة الرواتب" التي تم اتهام فيها النادي بالتلاعب في الحسابات المالية الخاصة به، مما تسبب في الإطاحة برئيس النادي أندريا أنييلي وحظر كل من فابيو باراتيتشي وفيديريكو تشيروبيني وماوريتسيو أريفابيني من العمل الإداري بكرة القدم.

وخُصم من يوفنتوس 15 نقطة هذا الموسم من رصيده في الدوري ما جعل الفريق يقبع في المركز السابع برصيد 44 نقطة بفارق 31 نقطة عن نابولي المتصدر و9 نقاط فقط عن ميلان صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال البطولة التي ودعها يوفي من دور المجموعات هذا الموسم.

ويأتي حكم المحكمة الذي تم إصداره اليوم ليلغي هذه العقوبة تمامًا مع استمرار حظر المديرين السابقين في يوفنتوس، ليكون على محكمة الاستئناف الفيدرالية للاتحاد الإيطالي إعادة تقييم القضية تمهيدًا للقيام بمحاكمة أخرى.

ومن المقرر أن تتم هذه المحاكمة في غضون شهر أو ما يمتد إلى بعد نهاية الموسم الحالي، لذلك فإن أي عقوبة محتملة ستكون خاصة بموسم 2023/2024.

يذكر أن عودة رصيد النقاط ليوفنتوس يضعه الآن في المركز الثالث بجدول الدوري الإيطالي بـ59 نقطة، ليطيح بروما إلى المركز الرابع ومن بعده ميلان ثم إنتر.