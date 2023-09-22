المحكمة تستعين بثلاثة شهود .. خطوة جديدة في قضية روبياليس وهيرموسو

المحاكمة مستمرة في قضية روبياليس وهيرموسو....

تستمر التحقيقات في " قضية روبياليس" رئيس الاتحاد الإسباني السابق لكرة القدم، بعد تقبيله لنجمة برشلونة جيني هيرموسو خلال تسليم ميداليات الفوز بلقب كأس العالم للسيدات 2023.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن المحكمة الوطنية في إسبانيا، قررت الاستعانة بثلاثة لاعبين مقربين من هيرموسو للإدلاء بشهادتهم في تلك القضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة قررت الحصول على شهادة ثلاث لاعبات من الذين شاركوا في المباراة النهائية، بالإضافة إلى بعض من المقربين من هيرموسو، الذين كانوا على متن الطائرة وزعموا أنهم تعرضوا إلى ضغوط من الاتحاد الإسباني لإقناع اللاعبة بالظهور مع روبياليس في مقطع فيديو للتقليل من أهمية القبلة.

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هذا بالإضافة إلى الحصول على شهادة أربعة أعضاء من الاتحاد الإسباني، مع حضور خبراء للتصديق على التقرير الذي قدمه محامي رئيس الاتحاد السابق.