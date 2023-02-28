المحكمة الرياضية تُغلق قضية النصر وروي فيتوريا بصدمة للأصفر

تامر أبو سيدو
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Rui Vitoria Al Nassr SPL 2020-2021Al Nassr Twitter
النصردوري روشن السعوديروي فيتوريا

انتهت القضية تمامًا

كشف القانوني أحمد الشيخي عبر تويتر عن غلق المحكمة الرياضية الدولية "كاس" قضية المدرب البرتغالي روي فيتوريا ضد ناديه السابق النصر.

وأفاد الشيخي أن "كاس" حكمت لصالح فيتوريا وألزمت النصر بتسديد 38 مليون ريال سعودي بجانب مبالغ أخرى تمثل غرامات تأخير.

إذ كتب عبر تويتر "رفعت محكمة CAS المبلغ المحكوم به ضد النادي من حوالي 18 مليون ريال ليصبح 34 مليون ريال، بجانب غرامات تأخير تُدفع لصالح المدرب".


فيتوريا الذي قاد النصر للقب الدوري الاستثنائي موسم 2018-2019 أقيل من منصبه في ديسمبر 2020 وقد تقدم بشكوى لدى فيفا للحصول على 8.5 مليون يورو قيمة المدة المتبقية في عقده بجانب تعويض عن فسخ العقد.

فيفا كان قد حكم لفيتوريا بالحصول على 4.2 مليون يورو هي قيمة المدة المتبقية في عقده فقط، لذا توجه نحو المحكمة الدولية وقد حكمت لصالحه بالحصول على 8.5 مليون يورو كما أراد.

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