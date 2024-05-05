"المحرك الفعلي لسعد اللذيذ" هلالي؟ .. حقيقة عبدالعزيز المسعد "الرجل الأول في لجنة الاستقطاب"

صور قديمة مع لاعبي الهلال تثير الشكوك حول عبدالعزيز المسعد، فما هي الحقيقة؟

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وأخيرًا ربما يجد الوسط الرياضي السعودي اليوم الأحد، الإجابة على عديد القضايا التي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية، من خلال "المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي".

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وزارة الرياضة أعلنت عقد المؤتمر اليوم، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بحضور إبراهيم القاسم؛ الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، عبدالعزيز البقوص؛ المدير التنفيذي للعلاقات العامة والدولية باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بجانب سعد اللذيذ؛ نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين والمشرف على برنامج استقطاب اللاعبين الأجانب.

لكن الناقد الرياضي طلال آل الشيخ اعترض على عدم حضور عبدالعزيز المسعد؛ وكيل وزارة الرياضة، للمؤتمر مفجرًا مفاجأة من العيار الثقيل حول كونه "الرجل الخفي" الذي يدير لجنة الاستقطابات في الرابطة وليس اللذيذ!

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آل الشيخ قال عبر برنامج "رياضة سكوب": "كنت أتمنى حضور المسعد، لأنه هو المسؤول الأول إذا تكلمنا عن لجنة الاستقطاب، فهو أول من ترجع له هذه اللجنة وليس سعد اللذيذ، بل أن اللذيذ يرجع للمسعد، حديثي هذا من التعامل، المسعد رجل فاهم ومتمكن وهو المسؤول عن برنامج الاستقطاب".

وأضاف: "المسعد هو المسؤول فعليًا عن الاستقطابات، وليس رسميًا، وهو المسؤول عن الأندية من ناحية الوكالة".

هذا التصريح دفع البعض للتشكيك في المسعد، حتى أن منهم من تداول صورًا له رفقة لاعبي الهلال، تعود لقرابة خمس سنوات مضت، ليبدأ الترويج لمزاعم "محاباة الزعيم والانحياز له".

لكن بالبحث أكثر وراء تلك الصور، تبين أنها تعود لفترة عمل المسعد كأمين عام للهيئة الوطنية لمكافحة المنشطات، والتي شهدت جولته في كافة أندية دوري المحترفين، وليس الهلال فقط، لإلقاء محاضرات على اللاعبين لتوعيتهم بشأن المواد المحظورة.

يذكر أن اللذيذ يتعرض لهجوم جم منذ الميركاتو الصيفي الماضي، في ظل شكوى عدد من الأندية لعدم دعمها بالصورة المطلوبة كالاتحاد والأهلي.

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