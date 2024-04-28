المحادثات جارية مع رابطة الدوري الإنجليزي .. خطوات جادة لاستحداث بطولة جديدة كليًا

مشجعو الكرة الإنجليزية في انتظار نتائج المحادثات التي ستخرج للنور في المستقبل القريب..

بطولة من نوع خاص تجري المباحثات حولها حاليًا بين مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز ونظرائهم في الدوري الوطني (الدرجة الخامسة)، قد يتم إطلاقها في الموسم المقبل 2024-2025.

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بحسب صحيفة "ذا أثلتيك" فإن هناك مساعٍ لاستحداث بطولة كأس جديدة بين فرق الدوري الإنجليزي تحت 21 عامًا وفرق الدوري الوطني، حيث يشارك بها أفضل 16 فريقًا من كل مسابقة من الاثنتين.

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وأوضحت الصحيفة أن الخطة أولية تهدف لتقسيم تلك الفرق لأربع مجموعات، على أن تكون كل مجموعة من ثمانية فرق، لكن بشرط ألا تتقابل فرق الدوري الواحد مع بعضها البعض في دور المجموعات.

أما عن العوائم المالية لتلك المباريات، فهناك مقترح لأن يتم منحها للفرق غير المشاركة، كي يتحسن وضعها على مدار الموسم، على أن تقسم لنصفين؛ النصف الأول يُمنح للفرق التي لا تلعب في الدوريات، والنصف الآخر يوزع على 56 ناديًا غير مشاركة في الدوري الوطني، والدرجة السادسة من الدوري الوطني الشمال، والدوري الوطني الجنوبي.

وأشارت إلى "ذا أثلتيك" إلى أن الجدول الزمني للبطولة لا يزال غامضًا في ظل سريان المحادثات، لكن هناك ترجيحًا لإقامة نهائي الكأس الجديد على ملعب ويمبلي.