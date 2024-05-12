المتسلل الشهير يقتحم حافلة مانشستر يونايتد.. وتحذير من البريميرليج!

كابوس كريستال بالاس..

تمكن أحد صناع المحتوى على منصة يوتيوب من اقتحام حافلة فريق مانشستر يونايتد بعد هزيمة الشياطين الحمر أمام كريستال بالاس (4-0) الأسبوع الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأثار صانع المحتوى "ليزواني" الجدل في إنجلترا خلال الفترة الماضية، بعدما تسلل لمنصة تسليم الجوائز في حفل الأكاديمية البريطانية للأفلام (بافتا) لعام 2024 بالعاصمة البريطانية لندن.

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن ليزواني تسلل إلى حافلة مانشستر يونايتد، مغافلًا رجال الأمن، بينما كان يرتدي بدلة رياضية كاملة ويحمل حقيبة.

وأضافت أنه "جلس على متن الحافلة، بينما كان فريق إريك تين هاج يستعد للعودة إلى مانشستر، وسرعان ما رصده حراس الأمن وتم إبعاده بطريقة ودية".

وأوضحت الصحيفة أنه "ينظر إلى هذه الواقعة على أنها خرق أمني كبير"، مشيرة إلى أن "الدوري الإنجليزي الممتاز أصدر تنبيها للأندية يحذرهم من تكرارها".