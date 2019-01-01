المتحدث باسم النجم الساحلي يُقلل من تأثر الزمالك بغياب فرجاني ساسي

مباراة منتظرة تجمع الفريقين في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قلل قيس الشاعر المتحدث الرسمي باسم النجم الساحلي التونسي من تأثر منافسهم القادم "الزمالك المصري" بغياب نجمه فرجاني ساسي عن اللعب للإصابة.

وكان ساسي قد تعرض لشرخ في القدم خلال مباراة الزمالك أمام حسنية أكادير المغربي ضمن إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، أبعده عن الملاعب خلال الأسبوعين الأخيرين وسُغيبه أيضًا لأسبوعين إلى ثلاثة قادمين.

ويلتقي الفريقان المصري والتونسي في ذهاب نصف نهائي البطولة القارية يوم غدٍ الأحد على ملعب بترو سبورت في مصر، ويُعد ساسي أحد نجوم الفريق الأبيض هذا الموسم وبغيابه خسر الفريق ضد بيراميدز في المباراة الأخيرة من الدوري المصري.

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الشاعر أكد أن الزمالك فريق كبير ومعروف في أفريقيا ولن يتأثر بغياب ساسي لامتلاكه عددًا من اللاعبين المميزين، مشيرًا لمعاناة فريقه من غياب لاعبه المهم كريم العريبي، لكن مبرزًا أيضًا قدرة الفريق على تعويضه.

إذ قال "لدينا اللاعبين القادرين على تعويض غياب العريبي، ونثق بهم كثيرًا".

وأتم حديثه مؤكدًا على الأخلاق الرائعة التي يتمتع بها ساسي نجم الزمالك ومتمنيًا له الشفاء العاجل.