أنقذ الجانب السعودي من موقف محرج .. المتحدث الآسيوي يحسم جدل "تأجيل" مواجهة الهلال والعين

هل تؤجل مواجهة الهلال والعين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا؟ .. متحدث الاتحاد الآسيوي يحسمها

خرج نضال بحران؛ المتحدث الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالقول الفصل في الجدل الدائر حول احتمالية تأجيل قمة العين الإماراتي والهلال السعودي؛ المنتظرة يوم غدٍ الثلاثاء.

من المقرر أن يحل الزعيم السعودي ضيفًا على نظيره الإماراتي في الغد، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

لكن بعض التقارير زعمت احتمالية تأجيل المواجهة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية في دولة الإمارات مع مواجهة بعض الحكام صعوبات في الوصول للبلد المستضيف، خاصةً الأردني أدهم المخادمة، قبل أن تُحل المشكلة الثانية، ويبقى الطقس هو العائق الوحيد.

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لكن متحدث الاتحاد القاري في تصريحاته لصحيفة "الرياضية" نفى تمامًا احتمالية تأجيل المباراة أو تغيير موعدها بسبب حالة الطقس، مشددًا على إقامة اللقاء في موعده، حيث الساعة السابعة من مساء الغد بتوقيت مكة المكرمة.

عدم تأجيل المباراة من شأنه أن يرفع الحرج عن لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، إذ كان تأجيل مواجهة الهلال والعين لمدة 24 ساعة - بحسب ما زعمت التقارير - كان سيعني بالتبعية تأجيل مواجهة الزعيم أمام الأهلي في دوري روشن، والمقرر إقامتها في 19 من أبريل الجاري، في وقت رفضت به لجنة المسابقات والراقي طلب الأزرق تأجيل اللقاء.

يذكر أن الهلال صعد لنصف النهائي الآسيوي بعدما أقصى الاتحاد السعودي من البطولة، فيما أطاح العين بالنصر السعودي بربع النهائي.