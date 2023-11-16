المباراة في النرويج والرعب في مانشستر .. إصابة هالاند أمام جزر فارو!

قلق ورعب في مانشستر بعد إصابة هالاند...

أثار إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، الرعب في قلوب مشجعي فريقه والجهاز الفني، بعد إصابته مع منتخب بلاده النرويج، أمام جزر فارو في فترة التوقف الدولي الحالي.

ونجح منتخب النرويج، في التغلب على جزر فارو، وديًا بهدفين دون رد، في مباراة شهدت إصابة المهاجم النرويجي وسقوطه في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وشارك هالاند، كبديل مع مطلع الشوط الثاني وتعرض إلى إصابة في الدقائق الأخيرة، بعد ركل الأرض وسقوطه بسبب سوء حالة العشب في الملعب، وإصابته في الكاحل الأيسر.

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وقال مدرب منتخب النرويج في تصريحات عقبت اللقاء: "أعتقد أنه بخير، لم أتحدث معه حتى الآن ولكنه أكمل اللقاء بعد إصابته مما يعني أنه بخير والأمر ليس خطيرًا".

ومن جانبه أوضح الطبيب الخاص بمنتخب النرويج، أن اللاعب يعاني من التواء طفيف في الكاحل، منذ إصابته مع مانشستر سيتي أمام بورنموث، مشيرًا إلى أن هالاند سيخضع للمزيد من الفحوصات في الغد للوقوف على حالته بشكل أكبر.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن موقف مشاركة هالاند، في مباراة منتخب بلاده القادمة أمام اسكتلندا في الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024، في محل شك وليس من المرجح الاعتماد عليه في اللقاء.