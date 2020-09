ألمانيا وسويسرا: مباشر لحظة بلحظة

سويسرا 1 × 1 ألمانيا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

72' إمبولو يخرج بداعي الإصابة ويدخل بدلاً من فارجاس.

67' تسديدة قويييييييييية من جاكا من مكان بعيد أمام منطقة الجزاء يعترضها لينو ببراعة.

64' زوبير يدخل بدلاً من ريكاردو رودريجيز.

62' جوناثان تاه يدخل بدلاً من زوله.

58' إمبولو تقدم بالكرة في اليسار ثم ضم وأرسل عرضية أرضية وصلت لفيدمير الذي أرسل تسديدة عبرت لشباك لينو

58' التعااااااااااااااادل لسويسرا عن طريق فيدمير

52' خطيييييييييرة لألمانيا بعرضية أرضية من اليمين تصل لدراكسلر الذي يرسل تسديدة من على القوس تصطدم بإلفيدي وتمر الكرة إلى ركنية من على يسار سومر

51' كروس يمرر كرة لجوسينس الذي يرسل عرضية من اليسار يبعدها الدفاع.

50' إمبولو ينطلق بالكرة في اليمين حتى يصل لزوله الذي يبعد الكرة من أمامه للركنية.

48' دراكسلر ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع

46' بداية الشوط الثاني...

براندت يدخل بدلاً من ليروي ساني

with a slender half-time lead. Bernd Leno's had his work cut out for him tonight 😳💪



Who's impressed you the most so far❓#DieMannschaft #SUIGER pic.twitter.com/HY9SRrQvb4