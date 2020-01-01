ألمانيا وسويسرا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحطة بلحظة كافة أحداث مباراة ألمانيا وسويسرا في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أمم أوروبا 2020، والتي تقام على ملعب سان جاكوب بارك

سويسرا 1 × 1 ألمانيا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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72' إمبولو يخرج بداعي الإصابة ويدخل بدلاً من فارجاس.

67' تسديدة قويييييييييية من جاكا من مكان بعيد أمام منطقة الجزاء يعترضها لينو ببراعة.

64' زوبير يدخل بدلاً من ريكاردو رودريجيز.

62' جوناثان تاه يدخل بدلاً من زوله.

58' إمبولو تقدم بالكرة في اليسار ثم ضم وأرسل عرضية أرضية وصلت لفيدمير الذي أرسل تسديدة عبرت لشباك لينو

58' التعااااااااااااااادل لسويسرا عن طريق فيدمير

52' خطيييييييييرة لألمانيا بعرضية أرضية من اليمين تصل لدراكسلر الذي يرسل تسديدة من على القوس تصطدم بإلفيدي وتمر الكرة إلى ركنية من على يسار سومر

51' كروس يمرر كرة لجوسينس الذي يرسل عرضية من اليسار يبعدها الدفاع.

50' إمبولو ينطلق بالكرة في اليمين حتى يصل لزوله الذي يبعد الكرة من أمامه للركنية.

48' دراكسلر ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع

46' بداية الشوط الثاني...

براندت يدخل بدلاً من ليروي ساني

with a slender half-time lead. Bernd Leno's had his work cut out for him tonight 😳💪



Who's impressed you the most so far❓#DieMannschaft #SUIGER pic.twitter.com/HY9SRrQvb4 — Germany (@DFB_Team_EN) September 6, 2020

46' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول..

44' جاكاااااا يرسل تسديدة قوية من أمام منطقة الجزاء يبعدها لينو.

43' أووووووووو، ستيفين مرر كرة لسيفيروفيتش الذي أرسل تسديدة من يمين منطقة الجزاء عبرت من على يسار لينو وارتطمت بالقائم.

42' ستيفين يتقدم بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية يبعدها الدفاع الألماني.

40' جوسينس ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية أرضية يروضها فيرنر ثم يرسل تسديدة قوية تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

35' خطيييييييرة لسويسرا بتسديدة من سيفيروفيتش تصطدم بجينتر وتعبر إلى ركنية.

المنتخب الإسباني متقدم في هذه الأثناء على أوكرانيا بثلاثيةٍ نظيفة، وبالطبع صعد إلى قمة المجموعة.

31' يا رباااااااااااااه، فيرنر توغل بالكرة في اليسار ثم أرسل عرضية أرضية قابلها دراكسلر بتسديدة أبعدها سومر، فارتدت الكرة لساني الذي أرسل تسديدة ثانية أبعدها الحارس السويسري.

26' إمبولو توغل بالكرة في اليسار ثم يرسل تسديدة أرضية يبعدها لينو.

15' جاء الهدف بعد تسديدة قوية من جوندوجان عبرت لشباك الحارس لينو.

15' جووووووووووووول أول لألمانيا عن طريق جوندوجان.

8' خطييييييييرة لألمانيا بتمريرة من جينتر لساني الذي أرسل تسديدة يسارية مرت بسلام من على مرمى سومر

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل ألمانيا:

يبدأ المدرب يواخيم لوف بالتشكيل التالي...

التشكيل | 3-4-1-2

بيرند لينو

أنطونيو روديجير - نيكلاس زوله - ماتياس جينتر

روبين جوسينس - توني كروس - إلكاي جوندوجان - تيلو كيرير

يوليان دراكسلر

تيمو فيرنر - ليروي ساني

التشكيل المتوقع لمنتخب سويسرا

يبدأ المدرب بيتكوفيتش بالتشكيل التالي...

التشكيل | 5-4-1

يان سومر

بينيتو - ريكاردو رودريجيز - مانويل أكانجي - نيكو إلفيدي - فيدمير

ستيفين - جرانيت جاكا - جابرييل سو - بريل إمبولو

هاريس سيفيروفيتش

أما منتخب سويسرا فقد خسر في مباراته الأولى من المنتخب الأوكراني بهدفين لهدف، ليصبح في ذيل المجموعة الرابعة في المستوى الأول، ويأتي أبناء المدرب شيفتشينكو في المركز الأول بالثلاث نقاط.

تعادل المانشافت مع لاروخا في الجولة السابقة بهدفٍ لمثله، في مباراة شهدت ندية كبيرة من المنتخبين الحاصلين على كأس العالم، وبهذه النتيجة اقتسم المنتخبان نقاط المباراة وأصبحا في المركزين الثاني والثالث.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في التغطية المباشرة والكتابية لمباراة ألمانيا وسويسرا في الجولة الثانية من دوري أمم أوروبا 2020، والمقامة في ملعب سانت جاكوب بارك.