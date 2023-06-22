المال لا يغريه .. كشف سر موافقة إدوارد ميندي على الانتقال إلى الأهلي

سبب غير المال أقنع إدوارد ميندي بالانتقال إلى النادي الأهلي

دائمًا ما يُقال إن المال، سبب موافقة أبرز نجوم العالم، على الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، والذي أصبح يضم أسماءًا عالمية؛ إلا أن الحارس السنغالي إدوارد ميندي، أثبت غير ذلك.

الأهلي توصل إلى اتفاق مع ميندي، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ حيث يتم وضع الرتوش الأخيرة مع ناديه تشيلسي الإنجليزي، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

الإعلامي الرياضي جيمس روبسن كشف عن أن ابتعاد الحارس السنغالي، عن التشكيل الأساسي لتشيلسي؛ كان العامل الرئيسي في قبول اللاعب، عرض قلعة الراقي.

وأشار روبسن في تصريحات مع برنامج "في المرمى"، إلى أن ميندي، يعلم بأنه لن يكون الحارس الأول للفريق الإنجليزي، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024؛ وذلك بعد تألق الإسباني كيبا أريزابالاجا، في الفترة الأخيرة.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن إدوارد ميندي، لم يعجبه فكرة الجلوس على دكة البدلاء، خاصة أنه يبلغ من العمر 31 سنة؛ لذلك أراد أن ينتقل إلى فريق بوفر له مقعدًا أساسيًا في المباريات.

جدير بالذكر أن ميندي، انضم إلى صفوف تشيلسي في صيف 2020، قادمًا من ستاد رين الفرنسي؛ حيث خاض 105 مباريات منذ ذلك الوقت، استقبل خلالها 86 هدفًا، بينما حافظ على نظافة شباكه 49 مرة.