المال يصنع المعجزات .. برشلونة يبحث عن إنجاز لم يحققه إلا مرة واحدة في دوري أبطال أوروبا

برشلونة يريد استغلال الفرصة المثالية التي حصل عليها في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

جاءت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 رحيمة للغاية بنادي برشلونة الإسباني، بعدما أوقعته في المجموعة الثامنة إلى جوار رويال أنتويرب البلجيكي، وبورتو البرتغالي وشاختار الأوكراني.

برشلونة يلعب في مجموعة سهلة نسبيًا، ويسعى إلى التأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد خيبة الأمل في آخر موسمين، لكن الأمر هنا لا يقتصر على النجاح الرياضي، بل يرى النادي الكتالوني فرصة مثالية لتحسين وضعه المالي عبر دوري أبطال أوروبا.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت أن برشلونة يريد الفوز بأكبر قدر ممكن من المال في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، مع وجود فرصة مثالية لتحقيق الفوز في الست مباريات في دور المجموعات.

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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يمنح الأندية 2.8 مليون يورو لكل فوز، مقابل 930 ألف يورو لكل تعادل، وبالتالي فإن الحصيلة الكاملة إذا نجح "البلوجرانا" في مسعاه بنهاية دور المجموعات ستكون 16.8 مليون يورو.

ذلك المبلغ سينضم إلى 49.65 مليون يورو سيحصل عليها برشلونة بالفعل، بواقع 15.64 مليون يورو لكونه في مرحلة المجموعات مثل جميع الأندية التي وصلت إلى هذا الدور، و34.11 مليون يورو لكونه ثالثًا في التصنيف التاريخي الممتد لعشر سنوات والذي يكافئ أيضًا الألقاب عبر التاريخ.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التأهل إلى دور الستة عشر سيمنح برشلونة مبلغًا يقارب عشرة ملايين يورو، وهو ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 76 مليون يورو.

لكن برشلونة سيصدم بعقبة هنا، حيث أنه طوال تاريخه في دوري أبطال أوروبا، فاز برشلونة بمبارياته الست في دور المجموعات مرة واحدة فقط كانت في موسم 2002-2003، تحت قيادة المدرب الهولندي لويس فان خال.