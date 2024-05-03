بسبب المال وحياته العاطفية .. نجم مانشستر سيتي يقترب من السعودية بـ"مكالمة" مع رياض محرز

صفقة كبرى تقترب من دوري روشن السعودي..

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رحب أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بـ"الانتقال" إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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مانشستر سيتي كتب التاريخ، في السنوات القليلة الماضية، وآخرها في الموسم الرياضي 2022-2023؛ عندما توّج بثلاثية "الدوري، كأس الاتحاد وأبطال أوروبا".

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، مساء اليوم الجمعة، يدرس النجم الإنجليزي الدولي كايل ووكر، ظهير أيمن السيتزنس، فكرة الانتقال إلى السعودية بـ"قوة"؛ على الرغم من حبه الكبير لنادي مانشستر والمدينة.

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هذا الحب - حسب الصحيفة -، لا يمنع ووكر من التفكير في مستقبله وعائلته؛ حيث يعتقد أن مرحلته في أوروبا انتهت، وأنه حان الوقت للانتقال إلى المملكة؛ حيث من الممكن أن يحصل على راتب سنوي يصل إلى 45 مليون يورو.

وأشارت إلى أن حياة اللاعب العاطفية "المضطربة"؛ تعد دافعًا آخر من أجل الرحيل عن إنجلترا والملاعب الأوروبية، حيث تُسلط الأضواء عليه دائمًا هُناك، عكس ما سيحدث إذا انتقل للمملكة.

وكشفت الصحيفة، عن أن فكرة الانتقال إلى دوري روشن، زادت لدى الظهير الأيمن الإنجليزي، بعد مكالمته مع رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي.

وأوضحت الصحيفة، أن كايل ووكر تعرف خلال مكالمته مع محرز، على أسلوب الحياة في المملكة العربية السعودية، وطبيعة المنافسة بين الأندية.

وفي الختام.. أكدت الصحيفة، على أن زوجة ووكر التي تنتظر مولودها الرابع من اللاعب، موافقة على فكرة الانتقال إلى المملكة، في الميركاتو الصيفي القادم.

جدير بالذكر أن اسم ووكر، ارتبط بقوة بالانتقال إلى الأهلي السعودي، خلال الأيام القليلة الماضية، دون وجود أي تأكيدات رسمية من النادي - حتى الآن -.

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