"لديه المال الذي يكسبه في السعودية" .. جوزيه مورينيو يغلق باب فنربخشة نهائيًا في وجه كريستيانو رونالدو!

جوزيه مورينيو يعود للحديث عن صفقة كريستيانو رونالدو..

"قد يأتي إلى إسطنبول لتناول الطعام أو رؤية صديقه القديم"، هكذا ردّ البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فنربخشة التركي، على فرضية انتقال مواطنه كريستيانو رونالدو، قائد النصر، إلى فريقه، خلال المرحلة المُقبلة.

ويبدو أن مورينيو لم يكتفِ فقط بذلك التعليق، ليخرج بتصريح جديد حول سبب رفضه فكرة التعاقد مع رونالدو، لينتقل إلى فنربخشة، خاصة وأن عقده مع النصر، سينتهي في صيف 2025.

وقال مورينيو، عبر تصريحات نقلها موقع Maisfutebol البرتغالي، "رونالدو سيظل رونالدو دائمًا، ولكني لا أريده في فنربخشة؛ أمتلك ثلاثة مهاجمين جيدين في فريقي ولا أريد لاعبًا آخر، أنا راضٍ عن مهاجمي فريقي، ورونالدو لديه المال الذي يكسبه في السعودية، وهدفه تسجيل 1000 هدف، ما الذي يمكن أن يحفزك للقدوم إلى تركيا، غير جمال إسطنبول؟".

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وفي سياق متصل، كشف مورينيو عن عدم حبه للميركاتو الشتوي، مضيفًا "اللاعب الذي يأتي في يناير، يحتاج إلى فترة زمنية معينة، لا أقول لا للانتقالات أبدًا، ولكني لن أطرق باب علي بك، أو أكون (بك)، وأقول إني أريد الانتقال"، في إشارة لمعاينة استقبال فنربخشة لفريق غازي عنتاب في الدوري التركي.

ويحتل فنربخشة المركز الثاني في جدول الدوري التركي، برصيد 32 نقطة، مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط عن جلطة سراي المتصدر، فيما يأتي البوسني إدين دجيكو في وصافة الهدافين، بـ8 نقاط، بفارق هدف وحيد عن تشيرو إيموبيلي، مهاجم بيشكتاش.