المال السبب؟ أسطورة ريال مدريد يكشف سر غضب لوكا مودريتش من الملكي!

مهاجم ريال مدريد السابق يعلق على وضعية مودريتش الحالية في "سانتياجو برنابيو"..

كشف المونتينيجري بريدراج مياتوفيتش أسطورة ريال مدريد، وأحد المقربين من لوكا مودريتش نجم النادي الملكي الحالي، عن السر وراء غضب الكرواتي من المعاملة التي يتلقاها حاليًا في "سانتياجو برنابيو".

مودريتش لم يلعب ولو دقيقة واحدة منذ مشاركته في الشوط الأول أمام أتلتيكو مدريد في الديربي الذي خسر فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بنتيجة 3-1، حيث اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء في مباراتي لاس بالماس وجيرونا.

وأجرى مياتوفيتش مقابلة مع برنامج "إل لارجيرو" الإسبانية، مؤكدًا خلالها أن مودريتش يملك من الخبرة ما يلزم لمساعدة ريال مدريد: "بصراحة، سأفاجأ إذا لم يلعب مودريتش ضد نابولي، هذه المباراة تتطلب الخبرة والهدوء، ولوكا يمتلكهما".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لقد لعب خارج مركزه ضد أتلتيكو مدريد، والجميع يعلم جيدًا بالفعل أين يجب أن يكون في الملعب حتى يقدم كل ما في وسعه".

ودافع مياتوفيتش عن مودريتش أيضًا، متابعًا: "إنه في وضعية بدنية جيدة للغاية، وأنا أعلم ذلك، إنه محترف رائع، إنه يعيش وضعًا لم يختبره من قبل، وهو مرور مباراتين دون لعب".

وأشار مهاجم ريال مدريد السابق: "مودريتش لا يشعر بأنه لاعب أساسي بلا منازع، ومن الواضح أن هذا يمكن أن يزعجه، لأنه فتى تنافسي للغاية ويريد اللعب دائمًا، أعتقد أنه يمكنه المساهمة كثيرًا، لكن هذه هي قرارات المدرب".

واعترف مياتوفيتش في حديثه بغضب مودريتش، حيث قال: "الناس قد يكون لديهم شعور بأن مودريتش غاضب، من الطبيعي أن يكون منزعجًا بعض الشيء، لو لم يكن الأمر كذلك، فسيكون الوضع غريبًا".

مياتوفيتش كان واضحًا جدًا بشأن مستقبل مودريتش في ريال مدريد: "لست قلقًا. لقد بقي لوكا مودريتش ورفض جميع العروض، وكان لديه بعض العروض الهائلة، لقد اختار البقاء، والآن يمر بوقت صعب، لكن مودريتش لا يستسلم أبدًا، أنا واضح جدًا بشأن ذلك".

وفي ختام تصريحاته، علق مياتوفيتش عن إمكانية انتقال مودريتش إلى الولايات المتحدة، قائلًا: "إنتر ميامي؟ بصراحة، الآن أتحدث معه كثيرًا، مودريتش لا يفكر في الرحيل، إنه يريد القتال، إنه يعتقد أنه قادر على المساهمة، ويشعر بالارتياح على الرغم من وجود العديد من المباريات المقبلة في الأشهر الثلاثة المتبقية يمكن أن يتغير الوضع للأفضل أو للأسوأ، دعونا نرى، في الوقت الحالي يريد محاربة وضعه في ريال مدريد ويريد أن يكون أساسيًا".