"اللي عطى النصر يعطينا" .. المعلق عبد الله الحربي يسخر من حملة جمهور العالمي ضده!

جمهور النصر يتهمه بأنه من أصاب فريقهم بالعين وتسبب في عديد الإصابات

حملة شرسة شنها جمهور النصر السعودي ضد المعلق الرياضي عبد الله الحربي، متهمين إياه بالتسبب في الإصابات المتكررة في الفريق في الموسم الجاري.

اتهامات جمهور العالمي أتت بعد التعليق الشهير للحربي في إحدى المباريات، إذ قال وقتها: "اللي عطى النصر يعطينا"، ومن وقتها سقط عدد من نجوم الفريق في فخ الإصابات.

النصر خلال هذه الفترة يخسر جهود الكولومبي دافيد أوسبينا والأرجنتيني بيتي مارتينيز حتى نهاية الموسم، وكذلك البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي يغيب لشهر كامل، بجانب الإسباني ألفارو جونزاليس، الذي لم يتحدد موقفه من العودة بعد.

ورد المعلق على هذه الحملة، إذ كتب عبر حسابه على تطبيق "سناب شات": "من يبي عين ويتصدر"، في إشارة إلى تصدر العالمي لجدول ترتيب دوري روشن، رغم ما يعانيه لاعبوه من إصابات.

بينما كتب كذلك عدد من الأبيات الشعرية: "رجل ضعيف ويستفزه معاديه، ورجل كلام عداه ما يستفزه، ورجل يهزه بعض موقف ويشقيه، ورجل ما هوب أيات موقف يهزه، ورجل تلزه يعترف لك بخافيه، ورجل على خافيه محد يلزه".

ورغم أن عدد لا بأس به من النصراويين مقتنعون أن الحربي بالفعل حسد فريقهم، هناك من خرج مدافعًا عنه، رافضًا الاعتراف بالحسد والعين، متهمًا الفئة الأخرى بالسطحية.