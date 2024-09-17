"سنفوز بالليجا ودوري الأبطال" .. برشلونة يذيع لقطات نادرة لتشافي مع لاعبيه

حديث خاص بين المدرب الإسباني ولاعبي برشلونة

أطلق نادي برشلونة سلسلة برامجية بعنوان "الجيل القادم"، ضمن خطة ستوديوهات برشلونة، التي تقدم للجماهير لقطات نادرة من التدريبات ولقاءات مع أبرز النجوم في الفريق.

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وفي الحلقة الأولى من البرنامج على قناة "بارسا 1"، تم عرض مقطع فيديو للمدرب السابق تشافي هيرنانديز وهو يخاطب الفريق في التدريبات مع بداية الموسم الماضي.

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وقال تشافي في خطابه للاعبين: "سيكون الأمر صعبًا، لكن يا رفاق، نحن مهتمون بكرة القدم، السيطرة، العقلية، التواضع، الطموح، إذا لم يكن لدينا هذا، لن نفوز بأي شيء".

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وأضاف: "دعونا نتدرب ونكون طموحين ونتواضع ونشكل مجموعة يا رفاق، نشكل فريقًا بالتواضع والطموح والعقلية والرغبة في الفوز".

وتابع تشافي: "نريد الفوز بالليجا مرة أخرى، والكأس ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر، هذه هي العقلية التي يجب أن تكون لديك بالفعل في عالم كرة القدم".

واستعرضت الحلقة أيضًا شهادات لاعبين مثل الحارس تير شتيجن ولاعبي الوسط فرينكي دي يونج وجافي، حيث يقول جافي: "في برشلونة هناك ضغوط للفوز بجميع الألقاب، لكن هذا ما يتعين علينا القيام به لأننا في أفضل نادٍ في العالم وهذا ما يتعين علينا القيام به من أجل المشجعين".

كما عرضت الحلقة مقابلة مع عائلة فيرمين لوبيز في مسقط رأسه "إل كامبيلو"، حي قالت جدته: "الأمر يستحق الآن أنه غادر في سن مبكرة".

وينتهي الفصل الأول، بحضور الفتى الإسباني لامين يامال وشهادة شخصية منه عن تجربته داخل برشلونة.