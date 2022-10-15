"اللون البنفسجي" يتسبب في تأخير انطلاق لقاء الهلال والطائي

تعرف على سبب تأخر انطلاق مواجهة الهلال والطائي

تأخر انطلاق مباراة الهلال أمام الطائي، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، عن انطلاقها في الوقت المحدد لها لمدة دقائق.

ما هو سبب تأخر انطلاق مباراة الهلال والطائي؟

أشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية، إلى أن مباراة الهلال والطائي تأخر انطلاقها لمدة 4 دقائق بسبب رفض المراقب الفني للمباراة، خوض الزعيم باللون البنفسجي.

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وأضافت الصحيفة، أن نادي الهلال اضطر للعب المباراة بطقم التمرين الأسود، وتم طباعة الأرقام قبل انطلاق المباراة بدقائق.

وانطلقت المباراة بعد موعدها بحوالي 4 دقائق بالفعل، وذلك بسبب أزمة رفض المراقب خوض الهلال المباراة بالطقم البنفسجي.

الهلال يسعى للعودة إلى طريق الانتصارات

ويسعى نادي الهلال للعودة إلى الانتصارات، بعد عدم نجاحه في تحقيق أي انتصار خلال آخر 4 مواجهات، في دوري روشن للمحترفين السعودي.

الهلال خسر أمام التعاون بالجولة الخامسة بهدفين مقابل هدف واحد، ثم تلقى 3 تعادلات أمام الاتفاق ثم الاتفاق وأخيرًا أمام الشباب.

ويحتل المركز الخامس في ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 14 نقطة، بينما يحتل الطائي المركز الرابع برصيد 15 نقطة، قبل المواجهة التي تجمع بينهما.

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