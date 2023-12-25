اللوم يقع على يورجن كلوب فقط .. هجوم على مدرب ليفربول بسبب إصابة نجمه!

البعض يرى أن كلوب هو السبب في إصابة نجم ليفربول...

شهدت مباراة ليفربول، وآرسنال في الدوري الإنجليزي، إصابة قوية لمدافع الريدز تسيميكاس، بكسر في عظمة الترقوة، وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

وتعادل ليفربول مع آرسنال، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت الماضي، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.

وبعد مرور نصف ساعة تقريبًا من الشوط الأول، تدخل بوكايو ساكا على تسيميكاس، ليندفع الأخير تجاه المدرب يورجن كلوب، على خط الملعب ويسقط المدرب بقوة فوقه، مما تسبب في إصابة اللاعب.

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ومن جانبه قال المحلل الرياضي ريتشارد كيز في تصريحات عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" عن تلك اللقطة: "وجود المدرب قريبًا جدًا من الملعب ومنطقة اللعب أمر خطير للغاية".

وأضاف: "المدرب يجب أن يكون في منطقته الفنية، ولكن عندما يخرج منها ويكون قريبًا من منطقة اللعبة، يصبح الأمر خطرًا".

ومن جانبه قال كلوب، عن إصابة اللاعب اليوناني: "لم نعتقد في البداية أننا نعاني من مشكلة حقيقية، لم يكن تسيميكاس يشعر بأي ألم من قبل، سأكون سعيدًا إن تمكنت من منحه عظمة الترقوة الخاصة بي حتى يستعيد لياقته مرة أخرى".