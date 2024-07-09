"اللوبي الأزرق" .. رد حاسم من وزير الرياضة على مساعدة الهلال ضد المنافسين

هل يتلقى الهلال مساعدات خاصة؟..

رد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على اتهامات سيطرة "اللوبي الأزرق"، على القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية.

كلمة "اللوبي الأزرق" يرددها البعض؛ في إشارة إلى الدعم الكبير المقدّم من المسؤولين عن الرياضة السعودية، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وفي هذا السياق.. قال الفيصل في تصريحات مع "بودكاست سقراط": "لا يوجد لوبي أزرق.. هُناك لوبي سعودي"، مشددًا على أن الجميع داخل وزارة الرياضة، مسؤولون عن الأمانة التي وُكِلت إليهم.

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واعترف ابن تركي بأن وزارة الرياضة السعودية؛ تضم أشخاصًا من جميع الميول "هلالية ونصراوية واتحادية وأهلاوية"؛ لكن.. الجميع يعمل في النهاية، لتطوير هذا القطاع ومن أجل مصلحة البلاد.

وأشار وزير الرياضة إلى أن إنجازات الهلال الكبرى في 2023-2024؛ تعود إلى المستوى الاستثنائي الذي قدّمه، والذي صنع الفارق مع الأندية المنافسة.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن ثقته في "تصحيح" الأندية لأوضاعها، ومنافسة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بـ"قوة"، في الموسم الرياضي القادم.

جدير بالذكر أن فريق الهلال الأول، توّج بالثلاثية المحلية "دوري روشن للمحترفين، كأس الملك والسوبر السعودي" في 2023-2024؛ وبدون أي هزيمة.