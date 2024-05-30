"اللقطة لا تتضمن أي إساءة" .. قانوني: قرار الانضباط في قضية مالكوم والاتحاد مُخالف للائحة!

الانضباط ترفض شكوى الاتحاد ضد مالكوم، لاعب الهلال، قبل نهائي كأس الملك..

أكد المستشار القانوني أحمد الشيخي، أن قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حول الشكوى المُقدمة من نادي الاتحاد، ضد البرازيلي مالكوم فيليب، لاعب الهلال، يعد مُخالفًا للائحة.

ورفضت لجنة الانضباط والأخلاق، الشكوى المقدمة من نادي الاتحاد، بتاريخ 27 مايو، ضد ثنائي الهلال، سعود عبد الحميد ومالكوم، بداعي القيام بإثارة الجمهور الاتحادي، أثناء احتفال بتسجيل هدف، خلال مباراة الفريقين في 30 أبريل، بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليصبح اللاعبان جاهزين للمشاركة مع الهلال أمام النصر، مساء الغد، في نهائي أغلى الكؤوس.

وذكر الشيخي، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، إن قرار لجنة الانضباط كان موفقًا في قضية اللاعب سعود عبد الحميد، إلا أن رفض الشكوى ضد مالكوم، يعد مخالفًا للائحة، وفق قرارات سابقة في قضايا مشابهة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الشيخي في رسالته "قرار موفق للجنة الانضباط والأخلاق برفض شكوى الاتحاد ضد لاعب الهلال الكابتن سعود عبدالحميد، أما قرارها برفض الشكوى ضد الكابتن مالكوم فمخالفٌ للائحة، ولسوابق اللجنة، وتحديداً لقراراتها رقم: ٤٠٢/٢٢ و ٣٠٧/٢٣ و ٢٨٧/٢٤ و ٣٤٨/٢٤.

على عكس ما يتوقعه كثيرون: اللجنة لم تعاقب مالكوم (ليس لأن اللقطة لم تكن من الناقل الرسمي)، لا... بل لأن اللجنة رأت أن اللقطة ليس فيها أي إساءة، وليس فيها أي سلوك غير رياضي، وليس فيها أي إثارة للجمهور، وليس فيها أي تشابه مع لقطة رونالدو، ولا مع لقطة أحمد باحسين، ولا مع لقطة طارق حامد، ولا مع لقطة محمد قاسم. وشخصياً أختلف مع ذلك، وأرى أنه جانب الصواب، وخالف اللائحة، وتعارض مع قرارات اللجنة نفسها والمشار إليها أعلاه.

هناك جهود كبيرة تبذلها اللجنة وسكرتاريتها القانونية، وهذا واضح لكل المتعاملين معها، ولكن حقيقةً هناك مشكلات واضحة تحتاج إلى إصلاح، ومنها (تضارب القرارات)؛ مما يجعل سوابق اللجنة دون قيمة قانونية حقيقية، ويجعل اللجنة دون فقه قضائي واضح يُستند عليه، ويُستفاد منه. ولا ننسى أيضاً مشكلة (التأخير الكبير) في إرسال كثير من أسباب القرارات لأطرافها، مما يؤثر على حقوقهم كثيراً، وهو الأمر الذي يجعل المرء يتساءل: إذا كان قرارٌ قد صدر قبل ٤ أشهر ولم تصل أسبابه لليوم… فعلى ماذا أُسس ابتداءً عندما صدر؟

أعلم أن ضغط العمل وكثرة المسابقات وتعدد الحالات خلف كثير من تلك المشكلات، ولكنني في الوقت ذاته أرى ضرورة حلها سريعاً، وأثق في ذلك، وأنها ستصبح قريباً من الماضي بحول الله، مع كل الأمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع الأطراف، ولكرتنا السعودية".