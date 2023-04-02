اللقب القاري في خطر .. الهلال يسير على الأشواك قبل نهائي دوري أبطال آسيا!

الهلال في مأزق كبير قبل نهائي دوري أبطال آسيا

shahid

قد تشعر الجماهير الهلالية بسعادة كبيرة، بعد النجاح الكبير الذي حققه الزعيم، بالوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا للموسم الثاني على التوالي، واقتراب الفريق من المشاركة الرابعة في تاريخه ببطولة كأس العالم للأندية، ولكن أصبح الفريق الأزرق في مأزق الآن!

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الهلال حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى القارة، حيث وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة خلال آخر 4 نسخ بالبطولة، مع العلم أن النسخة الوحيدة التي لم يصل فيها إلى النهائي، لم يستكمل الفريق مشواره بها بسبب إصابات فيروس كورونا.

ويبحث الزعيم عن الإعداد بشكل جيد خلال الفترة الحالية، من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا، ولكن حتى يصل الفريق إلى موعد الدور النهائي بالبطولة القارية، أمامه العديد من العقبات القوية.

طريق من الأشواك أمام الهلال

حتى يصل الهلال إلى مباراة ذهاب دور النهائي أمام أوراوا ريد الياباني، أمامه 6 مباريات محلية قوية، 5 في دوري روشن وواحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وضمن مباريات دوري روشن للمحترفين، سيلعب الهلال مباراتين في غاية الصعوبة، أمام الشباب والنصر بالجولتين 22 و 25 في بطولة الدوري، وهما الفريقان اللذان ينافسان على صدارة الترتيب.

والمواجهة الأخيرة للهلال قبل مواجهة أوراوا ريد ستكون أمام الاتحاد، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وهو اللقاء الذي يسعى الزعيم لتأجيله، وسط أنباء لعدم الموافقة على هذا الطلب.

ما هو الحل أمام الهلال؟

أمام الهلال أكثر من حل في تلك المشكلة، الأول هو التضحية ببطولة دوري روشن للمحترفين، والاعتماد على عناصر جديدة من صفوف الشباب والناشئين، من أجل الحفاظ على اللاعبين الأساسيين.

وأما عن الحل الثاني، هو المداورة بين اللاعبين، وهو ما يقوم به بالفعل الأرجنتيني رامون دياز حاليًا، ولكن النقص العددي الموجود في الفريق دائمًا، يتسبب له في أزمات.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

والحل الثالث هو اللعب بكل قوة من أجل عدم التفريط في لقب دوري روشن، ولكن يجب متابعة بشكل دائم ودوري للياقة البدنية لجميع اللاعبين، وفي حالة وجود أي حاجة إجهاد يجب إراحة اللاعب الذي يعاني من هذا الأمر.

Shahid