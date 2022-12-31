اللقب الـ33 والمباراة الـ950 .. ماذا يستهدف رونالدو مع النصر؟

رونالدو سيبدأ خلال أيام رحلته مع النصر

Shahid

بخلاف حصوله على راتب ضخم يُعد الأعلى في تاريخ كرة القدم، يستهدف كريستيانو رونالدو عددًا من الأرقام بعد انضمامه رسميًا للنصر السعودي مساء أمس.

رونالدو الذي فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في وقت سابق من ديسمبر الجاري وقع عقدًا مع النصر يمتد حتى صيف 2025 ومن المتوقع وصوله إلى الرياض يوم الإثنين أو الثلاثاء القادم ومن ثم الانخراط في التدريبات الجماعية للفريق.

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رونالدو يستهدف لعب المباراة رقم 950 له في مسيرته الكروية على مستوى الأندية، حيث سبق أن خاض 949 مباراة مع سبورتينج لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، وستكون تلك المباراة الأولى له خارج أوروبا.

صاحب الـ37 عامًا يستهدف كذلك هدفه الـ702 في مسيرته مع الأندية، وهدفه الـ819 بشكل عام في كرة القدم، وهو الهداف التاريخي للعبة ويهدف بالتأكيد لتعزيز صدارته خاصة مع مطاردة ليونيل ميسي الجدية له.

النجم البرتغالي تُوج خلال مسيرته مع الأندية بـ32 لقبًا نصفها بالتمام مع ريال مدريد، وتتضمن 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، واحد مع مانشستر يونايتد و4 مع الفريق الإسباني، ومع النصر سيستهدف هذا الموسم اللقب الـ33، والذي قد يكون دوري روشن السعودي أو كأس خادم الحرمين الشريفين.

أخيرًا سيسعى رونالدو للفوز بلقب الهداف للمرة الـ20 في تاريخه، حيث سبق وتُوج هدافًا لـ19 مرة مع الأندية والمنتخب البرتغالي لمختلف البطولات.

Shahid