"اللعنة نعم".. رسالة فخر وطلب "أخير" من توني كروس بعد اليورو!

ماذا قال نجم ألمانيا؟

أعرب توني كروس، نجم منتخب ألمانيا، عن فخره بكتيبة المانشافت رغم الخسارة في مواجهة إسبانيا أمس الجمعة بربع نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، التي تحتضنها بلاده.

وقال كروس، في بيان عبر حسابه على إنستجرام: "يوم 29 سبتمبر 2023 رن هاتفي. المتصل: يوليان ناجلسمان. الطلب: العودة إلى المنتخب الوطني. الفكرة الأولى في ذهني: أنا لست غبيًا! الفكرة الأولى في قلبي: اللعنة نعم!، قرر القلب إنه يعرف".

وأضاف: "فكرتي الأولى هذا الصباح 6 يوليو 2024، أنا سعيد لأنني فعلت ذلك، رغم كل الحزن بعد صافرة الأمس (الخسارة). لقد رأيت في الفريق أكثر وأكثر مما أظهره خلال السنوات الأخيرة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وواصل: "لم أتوقع أنه من الممكن في هذا الوقت القصير الحصول على فرصة واقعية حقًا في اللقب، وأن نكون على قدم المساواة مع الأفضل مرة أخرى، لهذا السبب أنا فخور جدًا بما فعله هذا الفريق، وهذا يمكن أن يكون شعور كل ألمانيا مرة أخرى".

وأردف: "شكر خاص لأولئك الذين جعلوا هذه البطولة في الوطن مميزة، لقد رأيناكم وشعرنا بكم، على المستوى الشخصي أود أن أشكركم على الدفء والمودة خلال الأسابيع الماضية. كان هذا مميزًا جدًا".

وأنهى كروس حديثه بطلب أخير: "الآن بعد أن استعادت ألمانيا طفلها الحبيب (المنتخب): لا تدعوه يذهب! يستمر طريق هذا الفريق، وستساعدونه إذا وقفتم إلى جانبه حتى في المراحل السيئة! لأن شيئًا واحدًا يمكنني أن أؤكده لكم: هذه مجموعة من الأشخاص العظماء يفعلون كل ما في وسعهم لتحقيق النجاح!".