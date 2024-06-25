"اللعنة على موتى كتالونيا" .. لاعب قرطبة يحتفي بإسقاط برشلونة مستخدمًا كلمات نابية!

اعتذر كالديرون لجميع سكان برشلونة وأهالي إقليم كتالونيا

أثار خوسيه مانويل كالديرون، مدافع فريق قرطبة، جدلًا واسعًا بعد احتفاله غير اللائق عقب تعادل فريقه مع برشلونة أتلتيك، أمس الإثنين في الجولة الأخيرة بمرحلة الصعود من دوري الدرجة الثالثة الإسباني.

وظهر كالديرون في مقطع فيديو بث مباشر عبر حسابه الشخصي بمنصة "إنستجرام" من داخل حافلة الفريق الأندلسي، يحتفي مع متابعيه بحسم تذكرة الصعود على الفريق الثاني لبرشلونة، مستخدمًا بعض الكلمات الخارجة والمهينة للجماهير الكتالونية.

وقال كالديرون في حديثه لمتابعيه: "أنا أتحمل موت جميع الكاتالونيين، أنا ألعن جميع موتى كتالونيا".

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وهذه ليست الواقعة الوحيدة التي حملت إهانات لبرشلونة وجماهيره، إذ أن جماهير قرطبة كانت تسب النادي الكتالوني وتصف الإقليم بأكلمه بـ"العاهرة" وشبهوا لاعبو وجماهير البارسا بالكلاب.

وفور انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اجتاحت موجة غضب من الجماهير الكتالونية تجاه اللاعب مطالبين بفرض عقوبات مغلظة عليه، بعدما تعمد توجيه إساءات عنصرية للنادي والمدينة بأكملها.

وعلى الفور، اعتذر كالديرون لجميع أهل برشلونة وأهالي إقليم كتالونيا، من خلال صورة نشرها عبر حسابه بـ"إنستجرام"، قال فيها: "أعتذر عن تصرفاتي في البث المباشر بعد ظهر اليوم لجميع سكان إقليم كتالونيا وجماهير نادي برشلونة".