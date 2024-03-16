اللعنة مستمرة .. كريم بنزيما يُحبط جماهير الاتحاد من جديد في 5 دقائق!

خبر مزعج قبل ساعات من لقاء الفتح

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يواصل النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، إحباط جماهير العميد منذ انضمامه للفريق مطلع الموسم الجاري، بعد إعلان تعرضه لإصابة جديدة.

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بنزيما كان يعاني من إصابة على مستوى الظهر، أبعدته عن آخر 4 مباريات للاتحاد منها 3 مباريات أمام الهلال، وواحدة أمام الأخدود، قبل أن يعلن النادي تعافيه وعودته أمام الفتح.

لكن على غير المتوقع، كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن بنزيما تعرض لانتكاسة مفاجئة قبل مواجهة الفتح المقررة مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن بنزيما شارك لمدة 5 دقائق فقط في التدريبات الجماعية الأخيرة الخاصة بالاتحاد، قبل أن يغادر سريعًا بعد شعوره بتجدد الآلام التي شعر بها مؤخرًا.

وأوضحت أن كريم بنزيما يعاني من نفس الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في منطقة أسفل الظهر، حيث اشتكى في بداية المران للجهاز الطبي من شعوره بنفس الآلام وغادر المران سريعًا من أجل تلقي العلاج.

وقرر الجهاز الطبي لاتحاد جدة، خضوع المهاجم الفرنسي لعدة جلسات تأهيلية جديدة على موضع الإصابة، وهو السبب وراء استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة الفتح.

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ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 40 نقطة، خلف الأهلي الثالث بفارق 7 نقاط، فيما يحل الفتح تاسعا بـ31 نقطة، بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

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