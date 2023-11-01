"اللعنة على أنشيلوتي" .. أسطورة البرازيل يهاجم مدرب ريال مدريد!

روماريو يعارض فكرة أن يتولى أنشيلوتي تدريب منتخب البرازيل..

أبدى الأسطورة البرازيلية روماريو معارضته الشديدة لفكرة تولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي منصب المدرب القادم لمنتخب البرازيل، بعد انتهاء ولايته مع نادي ريال مدريد الإسباني.

وتم ترشيح أنشيلوتي منذ فترة طويلة لتدريب منتخب البرازيل، وقد ترددت شائعات عن انضمامه لتدريب "السيليساو" في وقت سابق من هذا العام، إلا أن الإيطالي قرر استكمال عقده مع ريال مدريد، والذي ينتهي في يونيو 2024.

ومع استمرار أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد، قرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تعيين فرناندو دينيز كمدير فني للمنتخب بشكل مؤقت لمدة عام، مما يعني أن الإيطالي قد يبدأ مشواره مع "السيليساو" في يوليو 2024.

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ومع ذلك، فإن روماريو، الذي سجل 55 هدفًا في 71 مباراة مع منتخب البرازيل، وحقق كأس العالم 1994 مع راقصي السامبا، قد عارض بشدة فكرة تولي أنشيلوتي لتدريب منتخب بلاده.

وقال روماريو في تصريحات لمجلة "O Globo" البرازيلية: "في الواقع، هذا هو الأمر، أولاً أريد أن أهنئ إيدنالدو رودريجيز، رئيس الاتحاد البرازيلي، اختيار دينيز جيد جدًا، إنه أفضل مدرب لدينا".

وأضاف: "دينيز ليس لديه الوقت ليفعل مع المنتخب الوطني ما يفعله على مستوى النادي، وهو موطن قوته، والتدريب، وجمع هؤلاء اللاعبين معًا، فهو يفعل ما في وسعه، لقد تعادل وخسر آخر مباراتين، لا أحد يفوز دائمًا".

واختتم روماريو: "لكن يمكنني أن أقول، في رأيي المتواضع، أن المنتخب البرازيلي في أيدٍ أمينة مع دينيز، اللعنة على أنشيلوتي، أريد دينيز حتى النهاية".

ويأتي دعم روماريو على الرغم من خسارة منتخب البرازيل أمام أوروجواي في الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

وفي الوقت نفسه، لم يتحدث أنشيلوتي بعد عن مستقبله، مع انتهاء عقده في "سانتياجو برنابيو" في نهاية الموسم.