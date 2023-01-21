سباستيان هالير يستمر في محاربة السرطان.

كشف النجم سيباستيان هالير لاعب بوروسيا دورتموند عن حذاءه الجديد الذي يعود به للملاعب بعد فترة طويلة من الابتعاد بسبب مرض السرطان.

الحذاء الذي كشف عنه اللاعب الشاب مكتوب عليه عبارات للتشجيع على محاربة السرطان، حيث تعمد المهاجم أن يظهر عبارة "اللعنة على السرطان".

وكان هالير قد ابتعد عن الملاعب بسبب ورم خبيث في الخصية، وخضع للعلاج في الفترة الماضية قبل أن يعود في مباراة ودية ضد دوسلدورف في ديسمبر الماضي.

وقد يستطيع اللاعب أن يظهر بشكل أساسي في مواجهة فريقه يوم الأحد أمام نظيره أوجسبورج في الدوري الألماني لتكون أول مباراة رسمية.

جدير بالذكر أن دورتموند يحتل في الوقت الحالي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 25 نقطة.