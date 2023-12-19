اللعنة تطارد برشلونة.. ضربة كبرى لتشافي قبل موقعة ألميريا

طعنة جديدة في قلب الفريق الكتالوني!

تعرض لاعب وسط برشلونة بيدري جونزاليس، للإصابة خلال تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء، ما يبعده عن مواجهة ألميريا، غدا الأربعاء.

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن بيدري شعر ببعض الانزعاج العضلي في التدريبات، ولن يسافر مع الفريق لخوض مباراة ودية في دالاس (فجر الجمعة) بالولايات المتحدة الأمريكية.

نظرًا لتاريخ بيدري من الإصابات العضلية، فإن الجهازين الفني والطبي لا يريدون المخاطرة فيما يتعلق بالحالة البدنية للاعب، ولهذا سيرتاح حتى عودة الفريق للمشاركة مطلع يناير المقبل.

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وينضم بيدري إلى المصابين "ماركوس ألونسو ومارك تير شتيجن وإنييجو مارتينيز وجافي"، علما بأن فرينكي دي يونج معاقب بالإيقاف (تراكم بطاقات) ولن يتمكن من مواجهة ألميريا أيضًا.

ويعاني برشلونة بشكل كبير في الليجا، حيث سقط آخر جولتين بالخسارة أمام جيرونا والتعادل مع فالنسيا، ليحتل المركز الثالث برصيد 35 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الريال (الوصيف) و9 عن جيرونا (المتصدر).