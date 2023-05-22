"اللعبة المحرجة" .. هالاند يكشف عن لعبة الفيديو المُفضلة لديه!

ما هي لعبة الفيديو المفضلة عند إرلينج هالاند؟

يعيش إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي أفضل لحظات حياته المهنية في الوقت الحالي، حيث أصبح واحد من أبرز نجوم الموسم الحالي في كرة القدم الأوروبية والعالمية، وبوجوده في سن مبكر من المتوقع أن تزداد نجاحاته في المستقبل.

في موسمه الأول مع مانشستر سيتي، حقق هالاند لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وسجل عددًا هائلاً من الأهداف، بالإضافة إلى تأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، حيث سيلتقي فريقه مع إنتر بعد تجاوزه لنصف النهائي على حساب ريال مدريد.

مع كل هذا النجاح، يعرف اللاعب النرويجي أيضًا كيفية الاستمتاع بفترة الراحة، عن طريق الألعاب الإلكترونية، وهو ما أكده بنفسه في العديد من المرات.

هالاند خلال مقابلة صحفية بعد تحطيمه لرقم أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، صرح قائلاً: "سأذهب إلى المنزل الآن وسألعب بعض ألعاب الفيديو ثم أنام"، ولم يكشف هالاند عن اللعبة التي يقضي فيها جزءًا كبيرًا من وقته الخاص، مشيرًا إلى أنها "محرجة جدًا".

ومؤخرًا، يبدو أن النرويجي الدولي قد تجاوز هذا الشعور بالحرج وشارك صورة على إنستجرام تُظهر أنه يستمتع بجلسة لعب في لعبة (Minecraft)، وهي واحدة من أكثر ألعاب الفيديو مبيعًا في التاريخ وواحدة من أكثر الألعاب شعبية بين جميع الفئات العمرية بفضل إمكانياتها الإبداعية المتعددة التي تقدمها للاعب.

وكتب هالاند في قصته على إنستجرام: "الفريق"، وهو يشارك صورة من اللعبة التي كان يلعبها مع بعض أصدقائه.