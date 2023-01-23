اللحظات الأخيرة؟ حالة واحدة تجعل زلاتان يفكر في الاعتزال

إبراهيموفيتش قد يتجه للاعتزال بنهاية الموسم الحالي.

ربما يعيش السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش اللحظات الأخيرة في مسيرته الرياضية، حيث يفكر المهاجم في الاعتزال إذا قرر نادي ميلان الإيطالي عدم تجديد عقده.

اللاعب السويدي البالغ من العمر 41 عامًا، يتعافى من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة منذ نهاية الموسم الماضي بعدما قاد ميلان إلى لقب الدوري الإيطالي، ومن المتوقع أن يعود للمشاركة في المباريات في فبراير المقبل.

صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت أن إبراهيموفيتش قد يتجه إلى الاعتزال إذا لم يعرض عليه ميلان تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

الصحيفة أشارت إلى أن إبراهيموفيتش، إذا ما قرر الاعتزال بنهاية عقده، سينتقل حينها من كونه لاعبًا ليصبح سفيرًا لنادي ميلان.

ولا يرغب إبراهيموفيتش في التسرع في الأمور، واتفق مع ميلان والأطباء على أخذ كل الاحتياطات اللازمة لتجنب تعرضه لإصابة جديدة.