اللجنة المنظمة للسوبر الإفريقي تحضر أنشطة ترفيهية للجماهير

اللجنة المنظمة بالسوبر الإفريقي تطلب من الجماهير الحضور مبكرًا.

طلبت اللجنة المحلية المنظمة مباراة كأس السوبر الإفريقي، من جماهير الترجي التونسي والزمالك المصري، بالحضور إلى ملعب المباراة مبكرًا، خوفًا من الازدحام عند بوابات دخول الاستاد، والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية التي تم إعدادها للجماهير حول الملعب.

الترجي سيواجه الزمالك في مباراة كأس السوبر الإفريقي، على ملعب ثاني آل جاسم، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكانت اللجنة المحلية المنظمة، قد أعلنت عن نفاد تذاكر المباراة بالكامل، وهو ما يؤكد على أهمية هذه المباراة التي ستحدد الفائز بلقب كأس السوبر الإفريقي هذا العام.

المزيد من الفرق

ومن المقرر أن تسبق المباراة أنشطة ترفيهية، ستبدأ في منطقتين للمشجعين خارج الملعب، واحدة ستكون مخصصة لمشجعي االترجي، والثانية لجمهور الزمالك، حيث تقدم كلًا منهما فقرات ترفيهية تعكس ثقافة البلدين، بالإضافة لمنافذ بيع الأطعمة والمشروبات.

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كما أعلنت اللجنة المنظمة قائمة تضم المواد المحظور دخولها إلى الاستاد، من أجل سير مجريات المباراة بشكل سلس ووفقًا للضوابط والإجراءات الأمنية المتبعة.

وتقام مباراة كأس السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي في قطر، حيث ستقام النسختين المقبلتين أيضًا في قطر.