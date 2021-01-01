اللجنة الطبية تمنح النصر فرصة لتسجيل لاعب أجنبي جديد

عقبة واحدة أمام تسجيل النصر للاعب أجنبي جديد

أصدرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة السعودي، قرارًا بمنح نادي النصر فرصة بتسجيل لاعب أجنبي جديد في قائمة الفريق خلال الفترة المقبلة، بدلًا من الكوري الجنوبي كيم جين سو.

كيم جين سو يعاني من إصابة بقطع في وتر أكيليس، سيجعله يغيب عن الملاعب لمدة ستتجاوز الستة أشهر، حيث سيحتاج إلى فترة علاج وتأهيل كبيرة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن اللجنة الطبية باتحاد الكرة السعودي، منحت نادي النصر الضوء الأخضر لضم لاعب جديد لقائمة المشاركة في الموسم الحالي، بدلًا من اللاعب الكوري الجنوبي.

وتم اتخاذ القرار من جانب اللجنة الطبية، بعدما أثبتت التقارير الطبية عدم استطاعته اللعب لمدة ستتجاوز الـ6 أشهر، ليحصل نادي النصر على فرصة ذهبية لتسجيل لاعب أجنبي جديد.

وانضم كيم جين سو إلى صفوف نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من فريق جونبوك الكوري الجنوبي، لمدة موسمين.

وتبقى العقبة الوحيدة أمام النصر لتسجيل لاعب جديد، في عدم حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية، والتي تتيح له إبرام صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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نادي النصر تقدم بالفعل بطلب من أجل السماح له بضم لاعب أجنبي للقائمة بدلًا من كيم جين سو، ولكن الطلب قوبل بالرفض من جانب الاتحاد السعودي.