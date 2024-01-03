"اللاعب موافق ولكن!" .. عملاق إيطاليا يريد نجم الأهلي في الشتوية

هل يرحل نجم الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي؟

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رصد نادي نابولي الإيطالي، أحد نجوم الأهلي السعودي؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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الأهلي الذي عانى من تذبذب كبير في النتائج، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، انتفض بقوة في الفترة الأخيرة؛ حيث يحتل - حاليًا - المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة "ilmattino"، مساء اليوم الأربعاء، وضعت إدارة نابولي، النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع الفريق الأهلاوي، على رأس أولوياتها في الشتاء الحالي.

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الصحيفة كشفت عن ترحيب ديميرال، بالانتقال إلى الفريق الإيطالي؛ حيث يرغب في الرحيل عن دوري روشن السعودي للمحترفين، والعودة إلى الملاعب الأوروبية مجددًا.

وعلى الرغم من ذلك.. أكدت الصحيفة على صعوبة إتمام الصفقة؛ خاصة أن نادي نابولي الإيطالي، لا يستطيع تحمل قيمة التعاقد مع مدافع الأهلي، أو رواتبه.

ديميرال البالغ من العمر 25 سنة، مثّل الثلاثي يوفنتوس وأتالانتا وساسولو في إيطاليا، قبل الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في صيف 2023.

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