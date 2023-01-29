اللاعب الحاسم .. جائزة جديدة في نهائي السوبر السعودي!

الجائزة تحمل اسم الراحل شايع النفيسة

Shahid

أعلن الحساب الرسمي لبطولة كأس السوبر السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن جائزة جديدة سيتم منحها للاعب واحد فقط، في المباراة النهائية التي ستقام اليوم الأحد.

ويواجه الاتحاد نظيره الفيحاء، في نهائي السوبر السعودي مساء اليوم الأحد، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، لتحديد البطل الجديد الذي سيحمل كاس السوبر.

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ونشر حساب كأس السوبر السعودي عبر تويتر، تفاصيل الجائزة التي تحمل اسم شايع النفسية، وسيحصل عليها اللاعب الحاسم، وقيمتها 50 ألف ريال سعودي.

ومن المقرر أن يحصل على الجائزة لاعب من الفريق الفائز في المباراة، ويجب أن يكون الأكثر تهديفًا في المباراة، وفي حالة تساوي أكثر من لاعب في عدد الأهداف، ستُعطى الجائزة إلى آخر لاعب سجل هدفًا لمصلحة فريقه.

وفي حال امتداد المباراة إلى ركلات التجريح، سيحصل آخر لاعب مسجل الركلة الحاسمة من الفريق الفائز، وإذا تم إهدارها سيحصل عليها حارس مرمى الفريق المنتصر.

Shahid