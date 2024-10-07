لعنة المرض تصيب اللاعبين السعوديين القدامى .. فيديو يثير الاستياء بعد عملية جراحية لنجم الأهلي وإصابة مدافع الاتحاد بجلطة

الثنائي حالته تحسنت خلال الساعات الماضية..

أصابت لعنة المرض اثنين من نجوم الكرة السعودية السابقين خلال الساعات الماضية قبل أن تتحسن حالتهما الصحية، حتى غادر أحدهما المستشفى اليوم الإثنين.

الحديث هنا عن محمد عبدالجواد؛ نجم الأهلي الأسبق، الذي خضع لعملية جراحية أمس الأحد، في مستشفى السلامة بجدة، لكن لم يتم الكشف عن ماهيتها بالتحديد.

وغادر عبدالجواد مساء اليوم الإثنين، المستشفى بعد الاطمئنان على حالته وعدم وجود أي مضاعفات جراء الجراحة.

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لكن المثير في الأمر هو الفيديو الذي انتشر من داخل غرفته في المستشفى، ونشره عدد من الإعلاميين معربين عن استيائهم، إذ بدى خلاله عبدالجواد في حالة صحية غير جيدة عقب الجراحة ورغم ذلك يصر زواره على تصويره والحديث بجواره بصوت مرتفع، وهو ما قوبل منه بعلامات امتعاض على وجهه.

وفي الإطار نفسه، أصيب كمال هوساوي؛ مدافع الاتحاد الأسبق، بجلطة "خفيفة" قبل يومين، بحسب الإعلامي الرياضي عثمان أبو بكر مالي، وهو ما استدعى نقله إلى أحد مستشفيات جدة.

أبو بكر مالي طمأن الجمهور على حالة هوساوي مؤكدًا أن حالته أصبحت مستقرة ومطمئنة خلال الساعات الماضية.