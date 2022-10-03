اللاعبون أصحاب الثلاثيات "هاتريك" في تاريخ كأس العالم

كريستيانو رونالدو أكبر لاعب في تاريخ المونديال أحرز هاتريك..

أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" في مباراة واحدة يمثل دائمًا أمر مميز للاعبين، لكن في الوقت نفسه يكتسب الهاتريك أهمية خاصة حال تسجيله في كأس العالم، وهو ما حدث 52 مرة في تاريخ الحدث العالمي..

اللاعب الأمريكي بيرت باتينود هو أول لاعب يحرز ثلاثية في كأس العالم، فيما يعد الأسطورة بيليه أصغر لاعب سجل هاتريك في المونديال، وهو ابن 17 عامًا و244 يومًا فقط، بينما يبقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الأكبر سنًا بـ33 عامًا و130 يومًا، إذ سجل ثلاثة أهداف في مواجهة إسبانيا، في كأس العالم روسيا 2018.

أما أسرع هاتريك في كأس العالم فكان خلال سبع دقائق فقط عن طريق المهاجم المجري لازلو كيس.

لكن النهائي الوحيد الذي شهد هاتريك، كان في عام 1966، حيث سجل جورج هيرست الثلاثية لمنتخب إنجلترا في مرمى ألمانيا، ليتوج منتخب بلاده بطلًا.

وهناك لاعب وحيد سجل خمسة أهداف في مباراة مونديالية، هو الروسي أوليج سالينكو، حيث شهدت مواجهة الكاميرون هذا الرقم القياسي عام 1994.

وشهد المونديال أربعة لاعبين نجحوا في تسجيل هاتريك مرتين، لكن اللاعب جابرييل باتيستوتا هو الوحيد الذي فعل هذا في نسختين مختلفتين.

وفي السطور التالية نستعرض سويًا قائمة تضم جميع من سجلوا هاتريك في تاريخ كأس العالم بمختلف نسخه..