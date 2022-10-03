اللاعبون أصحاب الثلاثيات "هاتريك" في تاريخ كأس العالم

زهيرة عادل|
Ronaldo vs Spain 2018 World Cup
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كريستيانو رونالدو أكبر لاعب في تاريخ المونديال أحرز هاتريك..

أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" في مباراة واحدة يمثل دائمًا أمر مميز للاعبين، لكن في الوقت نفسه يكتسب الهاتريك أهمية خاصة حال تسجيله في كأس العالم، وهو ما حدث 52 مرة في تاريخ الحدث العالمي..

اللاعب الأمريكي بيرت باتينود هو أول لاعب يحرز ثلاثية في كأس العالم، فيما يعد الأسطورة بيليه أصغر لاعب سجل هاتريك في المونديال، وهو ابن 17 عامًا و244 يومًا فقط، بينما يبقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الأكبر سنًا بـ33 عامًا و130 يومًا، إذ سجل ثلاثة أهداف في مواجهة إسبانيا، في كأس العالم روسيا 2018.

أما أسرع هاتريك في كأس العالم فكان خلال سبع دقائق فقط عن طريق المهاجم المجري لازلو كيس.

لكن النهائي الوحيد الذي شهد هاتريك، كان في عام 1966، حيث سجل جورج هيرست الثلاثية لمنتخب إنجلترا في مرمى ألمانيا، ليتوج منتخب بلاده بطلًا.

وهناك لاعب وحيد سجل خمسة أهداف في مباراة مونديالية، هو الروسي أوليج سالينكو، حيث شهدت مواجهة الكاميرون هذا الرقم القياسي عام 1994.

وشهد المونديال أربعة لاعبين نجحوا في تسجيل هاتريك مرتين، لكن اللاعب جابرييل باتيستوتا هو الوحيد الذي فعل هذا في نسختين مختلفتين.

وفي السطور التالية نستعرض سويًا قائمة تضم جميع من سجلوا هاتريك في تاريخ كأس العالم بمختلف نسخه..

الخصم

النتيجة

توقيت الأهداف

عدد الأهداف

اللاعب

اليوم

باراجواي

3-0

10’ – 15’ – 50’

34

بيرت باتينود (أمريكا)

17 يوليو 1930

المكسيك

6-3

3 8’ – 17’ – 80’

33

جوليرمو ستابيل (الأرجنتين)

19 يوليو 1930

يوغوسلافيا

6-1

18’ – 67’ – 72’

3

بيدرو سيا (أوروجواي)

27 يوليو 1930

أمريكا

7-1

18’ – 29’ – 64’

3

أنجليو سكيافيو (إيطاليا)

27 مايو 1934

بلجيكا

5-2

66’ – 70’ – 87’

3

إدموند كونين (ألمانيا)

3 يونيو 1934

البرازيل

6-5 (خسارة)

53’ – 59’ – 89’ – 118’

4

إرنست فيليموفسكي

5 يونيو 1938

بولندا

6-5

18’ – 93’ – 104’

3

ليونيداس (البرازيل)

5 يونيو 1938

كوبا

8-0

32’ – 37’ – 44’

3

جوستاف فيترستورم (السويد)

12 يونيو 1938

كوبا

8-0

9’ – 81’ – 89’

3

هاري أندرسون (السويد)

12 يونيو 1938

بوليفيا

8-0

14’ – 45’ – 56’

3

أوسكار ميجويز (أوروجواي)

2 يوليو 1950

السويد

7-1

17’ – 36’ – 52’ – 58’

4

أديمير (البرازيل)

9 يوليو 1950

كوريا الجنوبية

9-0

24’ – 36’ – 50’

3

ساندور كوتشيس (المجر)

17 يونيو 1954

التشيك

5-0

4’ – 21’ – 24’

3

إيريك بروبست (النمسا)

19 يونيو 1954

ألمانيا الغربية

8-3

3’ – 21’ – 67’ – 78’

4

ساندور كوتشيس (المجر)

20 يونيو 1954

كوريا الجنوبية

7-0

37’ – 64’ – 70’

3

برهان سرجان

20 يونيو 1954

تركيا

7-2

30’ – 60’ – 77’

3

ماكس مورلوك (ألمانيا الغربية)

23 يونيو 1954

سويسرا

7-5

25’ – 27’ – 53’

3

تيودور فاجنز (النمسا)

26 يونيو 1954

النمسا

7-5 (خسارة)

17’ - 19’ – 58’

3

جوزيف هوجي (سويسرا)

26 يونيو 1954

باراجواي

7-3

24’ – 30’ – 67’

3

جوست فونتين (فرنسا)

8 يونيو 1985

فرنسا

5-2

52’ – 64’ – 75’

3

بيليه (البرازيل)

24 يونيو 1985

ألمانيا الغربية

6-3

16’ – 36’ – 78’ – 89’

4

جوست فونتين (فرنسا)

28 يونيو 1954

بلغاريا

6-1 

1’ – 6’ – 53’  

3

فلوريان ألبرت (المجر)

3 يونيو 1962

كوريا الجنوبية

5-3

27’ – 43’ – 56’ – 59’

4

أوزيبيو (البرتغال)

23 يوليو 1966

ألمانيا الغربية

4-2

18’ – 98’ – 120’

3

جيوف هورست (إنجلترا)

30 يوليو 1966

بلغاريا

5-2

27’ – 52’ – 88’

3

جيرد مولر (ألمانيا الغربية)

7 يونيو 1970

بيرو

3-1

19’ – 26’ – 39’

3

جيرد مولر (ألمانيا الغربية)

10 يونيو 1970

زئير (الكونغو حاليًا)

9-0

8’ – 30’ – 81’

3

دوزان بايفيتش (يوغوسلافيا)

18 يونيو 1974

هايتي

7-0

30’ – 34’ – 50’

3

أندري زارماخ (بولندا)

19 يونيو 1974

إيران

3-0

40’ – 62’ – 79’

3

روب رينسينبرينك (هولندا)

3 يونيو 1978

إيران

4-1

36’ – 39’ – 79’

3

توفيلو كوبيلاس (بيرو)

11 يونيو 1978

السلفادور

10-1

69’ – 72’ – 76’

3

لازلو كيس (المجر)

15 يونيو 1982

تشيلي

4-1

9’ – 57’ – 66’

3

كارل هاينتس رومنيجه (ألمانيا)

20 يونيو 1982

بلجيكا

3-0

4’ – 26’ – 53’

3

زبيجنيو بونيك (بولندا)

28 يونيو 1982

البرازيل

3-2

5’ – 25’ – 74’

3

باولو روسي (إيطاليا)

5 يوليو 1982

أوروجواي

6-1

11’ – 67’ – 80’

3

بريبن إلكيير (الدانمارك)

8 يونيو 1986

بولندا

3-0

9’ – 14’ – 34’

3

جاري لينكر (إنجلترا)

11 يونيو 1986

بلجيكا

4-3 (خسارة)

27’ – 70’ – 111’

3

إيجور بيلانوف (الاتحاد السوفييتي)

15 يونيو 1986

الدانمارك

5-1

43’ – 56’ – 80’ – 88’

4

إيميليو بوتراجينيو (إسبانيا)

18 يونيو 1986

كوريا الجنوبية

3-1

22’ – 61’ – 81’

3

ميتشيل (إسبانيا)

17 يونيو 1990

كوستاريكا

4-1

12’ – 63’ – 82’

3

توماس سكوهارفي (تشيكوسلوفاكيا)

23 يونيو 1990

اليونان

4-0

2’ – 44’ – 89’

3

جابرييل باتيستوتا (الأرجنتين)

21 يونيو 1994

الكاميرون

6-1

14’ – 41’ – 44’ – 72’ – 75’

5

أوليج سالينكو (روسيا)

28 يونيو 1994

جامايكا

5-0

73’ – 78’ – 83’

3

جابرييل باتيستوتا (الأرجنتين)

21 يونيو 1998

السعودية

8-0

20’ – 25’ – 70’

3

ميروسلاف كلوزه (ألمانيا)

1 يونيو 2002

بولندا

4-0

 14’ – 65’ – 77’

3

باوليتا (البرتغال)

10 يونيو 2002

كوريا الجنوبية

4-1

33’ – 76’ – 80’

3

جونزالو هيجواين (الأرجنتين)

17 يونيو 2010

البرتغال

4-0

12’ – 45’ – 78’

3

توماس مولر (ألمانيا)

16 يونيو 2014

الهندوراس

 3-0 

6’ – 31’ – 71’

3

شيردان شاكيري (سويسرا)

25 يونيو 2014

إسبانيا

3-3

4’ – 44’ – 88’

3

كريستيانو رونالدو (البرتغال)

15 يونيو 2018

بنما

6-1

22’ – 1+45’ – 62’

3

هاري كين (إنجلترا)

24 يونيو 2018

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