أحب كريستيانو رونالدو! .. نجم الكويت يعترف بتشجيع النصر ويتمنى اللعب في دوري روشن

نجم الكويت: ابن خالتي سبق له اللعب في النصر..

نجح المنتخب الكويتي في حجز مقعد في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، بعدما اقتنص وصافة المجموعة الأولى، ليرافق سلطنة عمان إلى دور الأربعة.

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وبعد غيابه عن نصف النهائي في النسخ الأربع الماضية، عاد المنتخب الكويتي، حامل الرقم القياسي في كأس الخليج بـ10 ألقاب، ليتأهل إلى دور الأربعة، ليضرب موعدًا مع البحرين، متصدر المجموعة الثانية.

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وفي هذا السياق، اعترف معاذ العنزي، الجناح الأيمن للمنتخب السعودي، بأمنيته في الانتقال إلى دوري روشن السعودي، وأيضًا اللعب في الدوريات الأوروبية، مؤكدًا أنه لا شيء مستحيل.

وقال لاعب السالمية الكويتي، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، "ميولي نصراوية وأحب كريستيانو رونالدو، وابن خالتي سبق له اللعب في النصر، وكذلك بدر المطوع الذي أبارك له وأهديه الفوز والتأهل، وافتقدنا تواجده معنا في الملعب".

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وتأهل منتخب الكويت، صاحب الضيافة، إلى نصف نهائي كأس الخليج، بعد تعادله مع قطر بنتيجة (1-1)، في مباراة الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى، ليحتل الوصافة بـ5 نقاط، فيما تفوق منتخب عمان بـ"اللعب النظيف"، ليتأهل في الصدارة.